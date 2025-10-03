Defensa quiere apropiarse de otras 145 hectáreas “de alto valor natural y patrimonial” en Cap del Pinar

El Ministerio de Defensa ha comunicado al Ayuntamiento de Alcúdia la intención de declarar de “interés nacional” otras 145 hectáreas de terreno en la península de Cap del Pinar que afectan a zonas de elevado valor natural y patrimonial y donde el uso social está muy extendido desde hace años, con excursiones muy populares que si prospera la propuesta del Ejército quedarán seriamente comprometidas. Esta gran superficie de terrenos naturales se sumaría al área que el Ayuntamiento de Alcúdia cedió al Ministerio de Defensa a mediados de la década de los años 40 del pasado siglo con una finalidad estratégica y defensiva y que el Ejército sigue gestionando en exclusiva actualmente.

El pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Alcúdia ha aprobado por unanimidad de todos los partidos un listado de alegaciones que la institución municipal presentará a la posible ampliación del campo militar de maniobras y tiro del Cap del Pinar, con el objetivo de que los espacios más populares que formen parte de la nueva zona militar puedan seguir abiertos al público, entre ellas el Penyal del Migdia o de la Penya Roja, una excursión muy popular en el norte de Mallorca desde la que se divisan impresionantes vistas sobre las bahías de Alcúdia y Pollença. Las restricciones también afectarían a la cala del Niu de l’Àguila, una pequeña playa de piedra y rocas ubicada a unos tres kilómetros de la playa de s’Illot, en la Victòria, y a parte del camino que conduce hasta Cala de sa Solana, otra playa virgen al norte del Cap del Pinar.

El Consistorio ‘alcudienc’ considera que esta ampliación de la zona militar proyectada por el Ministerio de Defensa “podría condicionar competencias municipales en materia urbanística y también sobre el patrimonio y el uso público de la Victòria”, cuya zona está declarada como Espacio Libre Público y está integrada en la Red Natura 2000, según ha recordado en el pleno la alcaldesa Fina Linares (PP).

Las alegaciones que ha aprobado la institución municipal, con el apoyo de todos los partidos con respresentación en el pleno, tiene el objetivo de “mantener la actividad excursionista y senderista” para “garantizar el acceso público y sin autorización previa” a los citados espacios de interés paisajístico.

La península de Formentor, vista desde Cap del Pinar. / J. Frau

Por otra parte, el Consistorio teme que la ampliación de la zona de “interés nacional” afecte también a fiestas populares que se celebran cada año en la ermita de la Victòria, por lo que ha alegado a favor de mantener estas celebraciones “sin impedimentos ni restricciones”, y principalmente la fiesta de la Mare de Déu de la Victòria que se lleva a cabo a principios de julio y que siempre cuenta con la presencia de centenares de vecinos y vecinas del municipio.

Además, el Ayuntamiento insta también a “mantener el derecho” de la asociación de cazadores de Alcúdia sobre el “aprovechamiento de caza y pastura”, vigente hasta el próximo año 2028 y prorrogable en el tiempo. Las alegaciones reclaman que “cualquier regulación que afecte a actividades de ocio”, así como a elementos patrimoniales y paisajísticos de la zona “debe consensuarse con el Ayuntamiento”.

En este sentido, la alcaldesa Linares ha afirmado que el Ayuntamiento no cuestiona los argumentos de defensa nacional esgrimidos por el gobierno, pero defiende que esta ampliación planteada por el gobierno central “no debe suponer limitaciones injustificadas a los derechos de los ciudadanos y a la autonomía municipal”, ya que “Alcúdia debe preservar su entorno y sus tradiciones”.

Actualmente, según ha recordado la alcaldesa, el acceso a las playas vírgenes que forman parte del área militar desde hace unos 80 años está condicionado a autorizaciones de difícil obtención, por lo que son pocos los ciudadanos que ejercen este derecho para no topar con impedimentos burocráticos. “No queremos que pase lo mismo”, apunta Linares.

Vista de la zona militar desde lo alto de la Penya Roja. / J. Frau

Cabe recordar que tras muchos años de reivindicaciones, en el año 2010 el Ministerio de Defensa y el Govern balear llegaron a un acuerdo sobre el uso compartido de la zona para que los vecinos de Alcúdia, y por extensión los de toda Mallorca, pudieran visitar de nuevo uno de los parajes naturales más valiosos de Mallorca, vetado al público desde los años 40 por supuestas razones estratégicas. El acuerdo suscrito suponía autorizar la entrada diaria entre los meses de junio y septiembre de 50 personas que debían tramitar previamente un permiso ante el propio Ministerio, ante la conselleria de Medio Ambiente o ante el Ayuntamiento de Alcúdia, propietario legítimo de los terrenos. No obstante, este acuerdo no llegó nunca a aplicarse.

La base militar de Cap des Pinar llegó a barajarse por el gobierno central como posible residencia de altos cargos a mediados de los años 90, una propuesta que finalmente no prosperó por la oposición del entonces president del Govern autonómico, Gabriel Cañellas.