Defensa de la privacidad militar

Con los inconvenientes y ventajas que ello tiene, en el litoral mallorquín quedan pocos lugares por descubrir y visitar, solo los sujetos a la privacidad particular y a la reserva de la protección oficial y el uso militar exclusivo. Uno de ellos es Cap de Pinar, la península de Alcúdia en la que la naturaleza siempre se ha lucido en forma de belleza casi insultante.

Tan apetecido como desconocido, Cap de Pinar va aflorando de tanto en tanto a la actualidad pública porque no deja de ser una anomalía en la isla saturada en la que todo se vende y compra y es objeto de la curiosidad y disfrute de propios y extraños. Solo la delimitación militar y la protección paisajística reglada, digámoslo, han salvado Cap de Pinar de tentaciones de explotación turística, pero esa no es hoy la cuestión.

Sorprende que cuando Defensa ha cerrado y hasta pone a la venta baterías de costa pretenda expandir en otras 145 hectáreas su reserva militar de Cap de Pinar, también que lo haga en tiempos en que, como está demostrado, los ejércitos operan mejor con drones y otras tecnologías sofisticadas. El Ayuntamiento de Alcúdia se opone en pleno al avance de terreno planteado por los estrategas del ministerio de Defensa, lo cual no deja de ser una pequeña victoria política en esta batalla larvada de guerrillas institucionales.

Algo tiene Cap de Pinar. Felipe González ya quiso hacer en este extremo del término de Alcúdia una residencia para huéspedes de Estado, pero Gabriel Cañellas le vetó el paso. Desde 2010 un acuerdo entre Govern y Defensa debía regular las visitas al área militar que, en la práctica, no se han consumado. Ahora, según la alcaldesa, Fina Linares, se teme por las limitaciones injustificadas de los derechos y la autonomía municipal porque en Cap de Pinar hay mucho de la identidad y el patrimonio de Alcúdia.

No parece sano que las instituciones locales y la ciudadanía deban ponerse a la defensiva ante pretensiones del Ejercito porque la defensa nacional también pasa por el respeto a los derechos cívicos y al uso compartido de instalaciones y espacios naturales.