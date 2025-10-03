Defensa asegura que la ampliación de la zona militar no afectará al uso civil del Cap del Pinar

El Ministerio de Defensa ha garantizado este viernes que el proceso de ampliación de la zona de interés para la defensa nacional de la península de Cap del Pinar, en Alcúdia, no afectará al uso civil que se lleva a cabo actualmente en los enclaves de interés patrimonial y paisajístico de esta zona natural del norte de Mallorca. Fuentes del citado departamento han matizado que las 145 hectáreas a las que el Ayuntamiento de Alcúdia hacía referencia en el pleno del jueves se refieren a la totalidad de la superficie que gestionará el Ministerio, incluida el área que fe cedida por el Consistorio ‘alcudienc’ en la década de los años 40 del pasado siglo.

Defensa ha querido aclarar que la nueva área de Cap del Pinar que pretende declararse como zona de interés para la defensa nacional afecta a un tramo de terreno de unos 400 metros de longitud comprendido entre el mirador ubicado junto a la carretera y el túnel que tradicionalmente ha marcado el inicio de la zona militar que se extiende hasta el norte de la península de Cap del Pinar. La nueva medida que está en tramitación implicará que este tramo de carretera y parte del entorno de la vía, que hasta ahora no era gestionado por Defensa, pasará a ser declarado como nueva zona de seguridad, por lo que cualquier actuación que se haga precisará de una autorización del Ministerio de Defensa. A pesar de esta nueva situación, “las excursiones podrán seguir haciéndose sin problema y los cazadores también podrán seguir ejerciendo su actividad”, garantizan las fuentes del departamento de Defensa.

Tal y como publica este diario en su edición del viernes, el pleno del Ayuntamiento de Alcúdia aprobó este jueves por unanimidad las alegaciones que se remitirán al procedimiento que pretende culminar con esta ampliación de la zona de interés para la defensa nacional. El Consistorio teme que la medida pueda “condicionar las competencias municipales” y comprometer el acceso público a enclaves naturales y paisajísticos muy visitados. También ha expresado su preocupación sobre las consecuencias de la decisión de Defensa sobre determinadas fiestas populares que se llevan a cabo en la ermita de la Victòria. Todos los partidos con representación municipal apoyaron la propuesta defendida por la alcaldesa Fina Linares (PP).

En este sentido, Defensa recuerda que las alegaciones forman parte del procedimiento administrativo previo, que “sigue abierto”. Actualmente solo se ha elaborado un borrador del Real Decreto que ha sido el que se ha remitido al Ayuntamiento y que culminará con la declaración de esta nueva área como zona de interés para la defensa nacional. Antes deberán atenderse todas las alegaciones, según precisa el Ministerio.