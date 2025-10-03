El Consell ofrece dos millones para comprar la Fàbrica Nova de Sóller para convertirla en museo

El Consell de Mallorca ha ofrecido 2.068.934 euros para adquirir la histórica Fàbrica Nova de Sóller, propiedad de los herederos de la hija ilustre Adela Oliver. Los propietarios disponen ahora de unas semanas para estudiar la propuesta y decidir si la aceptan.

La cifra se corresponde con una tasación encargada por el propio Consell. Una primera valoración, realizada en julio de este año, situaba el inmueble en 1,6 millones de euros. Cabe recordar que en 2021 la propiedad pedía 4,7 millones, mientras que una tasación externa encargada por el Ayuntamiento lo valoró en apenas 600.000 euros.

El Servicio de Patrimonio Histórico corrigió estas cifras al considerar que un Bien de Interés Cultural (BIC) tiene vida útil indefinida, ya que por ley debe conservarse y no puede depreciarse. Además, se tuvo en cuenta la maquinaria original que todavía alberga. Con todo ello, el valor definitivo se fijó en 2.068.934 euros.

Pese al avanzado deterioro del edificio, el Consell subraya que la Fàbrica Nova conserva un patrimonio único: su singularidad histórica y arquitectónica como testimonio de la industrialización de Sóller y Mallorca; el valor añadido de su maquinaria, que abre la puerta a proyectos de restauración e interpretación histórica; y su enorme potencial cultural y social para dinamizar el núcleo urbano de Sóller.

La institución insular matiza, no obstante, que la valoración habría sido más elevada si se hubieran acometido las obras de consolidación que ella misma exigió para proteger el BIC. Los técnicos que visitaron el inmueble recientemente certificaron su grave estado de conservación.

El interés del Consell por la fábrica viene de lejos. Es la única industria textil que se conserva en Mallorca con sus elementos arquitectónicos originales y buena parte de la maquinaria in situ. Esta singularidad motivó su inclusión en 2011 en el catálogo de los “100 elementos del patrimonio industrial de España” y su declaración como Monumento BIC en 2018.

Parte de la cubierta de la Fàbrica Nova se derrubó. / Joan Mora

Hace unos meses, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ya expresó la intención de adquirir la fábrica por un máximo de 3 millones de euros con el objetivo de rehabilitarla y transformarla en un museo textil.

La Fàbrica Nova, construida en 1900 y ampliada hasta mediados del siglo XX, fue un referente de la poderosa industria textil sollerica. Cerró sus puertas en 1970 y desde entonces permanece abandonada, con un estado de conservación muy degradado y zonas que amenazan con derrumbarse.