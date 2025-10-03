Celebración de la fiesta de la Policía Nacional en Manacor

La Policía Nacional de Manacor ha celebrado esta mañana un acto en el claustro de Sant Vicenç en conmemoracíon del Día de la Policía. El evento ha estado presidido por el delegado de Gobierno en Illes Balears, Alfonso Rodríguez; el comisario jefe provincial, Juan Márquez; y el jefe de la Comisaría de Manacor, Gustavo Cervero, entre otras autoridades civiles y militares.

Durante el acto han impuesto dos Medallas al Mérito Policial con Distintivo Blanco a dos agentes de la Policía Nacional de Manacor, así como seis medallas por años de dedicación a agentes de la Policía Nacional que llevan más de veinte años de servicio.

También se han entregado tres placas de agradecimiento, una de ellas al Hotel Hams por facilitar el alojamiento de los refuerzos policiales de la operación verano llegados a Manacor. Así como a los propietarios de las Cuevas de Hams y de Dinosaurland, por facilitar sus instalaciones, e incluso con la participación de sus empleados, en la realización de actividades de entrenamiento y actualización en táctica policial llevadas a cabo por la Policía Nacional.

El jefe de la Comisaría de Manacor, Gustavo Cervero, ha destacado los buenos resultados estadísticos y el aumento de la plantilla de Manacor: "Manacor en los últimos años está teniendo un importante crecimiento. Crece su población, el número de turistas que nos visitan, el número e importancia de todas las actividades de las fires i festes, y hasta crecen su hospital y su nuevo parque de bomberos. Crecimiento que aparentemente continuará, así como su importancia estratégica en la zona del Llevat de Mallorca. Dichos continuos aumentos nos lleva a la Policía Nacional a tener que dar diariamente seguridad y asistencia a cada vez más personas y a tener que asumir un importante aumento de todo tipo de servicios, lo cual seguimos haciendo de una forma más que destacada". En este sentido ha destacado el aumento de la plantilla: "Este año el Ministerio del Interior ha tenido a bien aumentar en once el número de agentes que pueden estar destinados en la misma, así como ha mejorado nuestra estructura jerárquica, lo cual facilitará tanto la cobertura del aumento de los servicios requeridos por los ciudadanos, como la distribución de funciones entre responsables de área, haciendo que seamos más eficientes y eficaces" ha detallado. También ha hecho mención a todas las unidades de la Comisaría, así como a los mandos policiales que la integran destacando los servicios que se han desarrollado en el municipio de Manacor en la lucha contra la droga, contra la violencia de género y contra la delincuencia común.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha felicitado a las personas condecoradas y al conjunto de quienes componen el cuerpo de Policía, por la celebración de su fiesta de los Ángeles Custodios: "Sois garantes de la seguridad que permite la convivencia pacífica y un pueblo que quiere sentirse libre, ha de sentirse seguro. Pero la sociedad ha de colaborar en esa mejora de la convivencia, con menos crispación, menos discursos que inciten al odio y la mejor capacidad posible de acogida a los más vulnerables. En cualquier caso, vuestra labor es fundamental y reconocida y valorada por todos y todas".