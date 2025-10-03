Más de 1.600 personas mayores participan en las Estades Esportives del Consell

El Consell de Mallorca estrena este viernes las Estades Esportives para personas mayores, consistentes en jornadas de dos días con estancia hotelera, que se completan con el plus de un paquete de actividad física. Esta temporada llegarán a 1.650 participantes. Son personas mayores de 60 años o jubiladas que podrán practicar diferentes modalidades deportivas en "un ambiente que potencia la socialización", destaca la institución insular.

El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, acompañado del director insular de Deportes, Toni Prats, han visitado el centenar de participantes que practican convivencia y deporte en el Hotel Iberostar Waves cala Barca en Santanyí. «El Consell hace una apuesta firme por la promoción de la salud y la vida activa entre las personas mayores desde el ámbito deportivo, ya que actualmente existe un crecimiento de la curva de edad y, este colectivo, llega en plena forma a la edad de jubilación. Por eso, invertiremos 950.000 euros cada año», ha dicho Bestard. Además, ha añadido que "el fomento de la salud entre las personas mayores es básico si tenemos en cuenta que en 2030, de aquí a nada, un 30 por ciento de la población será mayor de 65 años".

El Consell abre siete turnos de Estades Esportives para personas mayores durante el mes de octubre en seis municipios y hoteles diferentes, todos ellos con espacios adecuados para la práctica deportiva en estas edades y parajes naturales atractivos.

"Los participantes disfrutan de la estancia y un paquete de actividad variado con una veintena de sesiones físicas diferentes y rotativas: aquagym, baile en pareja, bici acuática, estiramiento y pilates, marcha nórdica, relajación y mindfulness, senderismo, talleres de espalda sana y de prevención del sobrepeso, así como 'tir amb fona' y tonificación muscular", añade el Consell.