Vecinos de Galatzó plantean al alcalde de Calvià la necesidad de más viviendas en vez de naves industriales

Una comisión vecinal de la urbanización Galatzó se reunió este miércoles con el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), para trasladarle en persona su petición de que la futura ampliación del polígono de Son Bugadelles no implique la instalación de naves industriales en el entorno de este núcleo residencial, sino la construcción de viviendas sociales con equipamientos comunitarios.

La reunión fue solicitada por estos residentes ante la inquietud que ha generado en la urbanización la reactivación del plan para que Son Bugadelles crezca en dirección al conocido popularmente como ‘triángulo de Galatzó’, que es el espacio comprendido entre la zona residencial, el polígono y el Passeig Calvià que discurre en paralelo a la autovía.

Los vecinos, que ya se opusieron frontalmente en tiempos de alcalde Carlos Delgado a cualquier ampliación del recinto industrial, han vuelto a organizarse y a movilizarse para frenar este proyecto, que hace unos meses, como ya adelantó este diario, experimentó un avance con la creación de la junta de compensación, que es la herramienta normativa elegida por los propietarios de estos terrenos para lograr desarrollar este suelo que suma más de 450.000 metros cuadrados.

En el encuentro con el alcalde, que tuvo lugar en la sede consistorial de Calvià vila, la comisión, integrada por nombres conocidos del municipio como el exteniente de alcalde Marcos Pecos, que ejerce de portavoz, y la exregidora Mari Carrasco, expuso la necesidad acuciante en materia de vivienda protegida, recordando el proyecto de ecobarrio que se planteó en la anterior legislatura, cuando gobernaba el alcalde socialista Alfonso Rodríguez Badal.

Vivienda social

En declaraciones posteriores a este diario, Pecos resaltó la importancia de que, además de vivienda “social”, como quiso subrayar, se planteen equipamientos para la comunidad, como puedan ser de tipo educativo o social, en vez de una ampliación del polígono que ocasionaría, a su entender, una merma en la calidad de vida de todo este entorno residencial.

Desde el gobierno municipal conservador, no se aportaron grandes novedades respecto a lo ya dicho cuando se conoció que se reactivaba el proyecto de ampliación.

El pasado mes de julio, el teniente de alcalde de Urbanismo de Calvià, Jaime Bujosa, aseguró ser consciente del rechazo que generó el plan de crecimiento industrial en tiempos de Delgado y manifestó: “No queremos que la ampliación se haga pegada a la urbanización Galatzó. El polígono que tenemos ahora mismo ha crecido de forma desordenada. Queremos hacer un polígono bonito”.

Fuentes municipales explicaron que la reunión de este miércoles le sirve al gobierno municipal para conocer mejor la postura de los vecinos, así como para incorporar sus propuestas y sugerencias al trabajo de planeamiento que debe hacerse sobre el futuro de todo este suelo anexo a Son Bugadelles.

Junta de compensación

La junta de compensación, que fue oficializada el verano pasado en el Boletín de la Comunidad (BOIB) sin que el Ayuntamiento haya recibido alegaciones, agrupa al 99,9% de los propietarios. En total, son 17 propiedades, que suman 474.000 metros cuadrados.