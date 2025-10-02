Los vecinos de Can Garriga, satisfechos por la paralización de la instalación fotovoltaica
Més retira su moción que presentaba en el pleno de Marratxí ya que el Parlament rechazó el decreto de tramitación exprés de proyectos entre los que figuraba el parque fotovoltaico de Can Garriga
Los vecinos de Can Garriga, por el momento, muestran su satisfacción por la paralización de las instalaciones de parques solares, con las que están totalmente en desacuerdo. Y es que este martes en el Parlament no se aprobó el decreto de tramitación exprés de proyectos, entre ellos el del parque fotovoltaico de Can Garriga. La iniciativa contó únicamente con los votos a favor del PP, mientras que Vox y el resto de la oposición votaron en contra. Como consecuencia, Més per Marratxí ha retirado la moción que elevaba a pleno en contra de las distintas instalaciones de placas solares en el municipio, que ocupan una superficie total de 1.210.000 m².
Los vecinos celebran que se ha paralizado la instalación fotovoltaica. De hecho, en numerosas ocasiones han expresado su oposicióndebido a la cercanía de los proyectos a sus viviendas y esperan que sus reivindicaciones sean finalmente atendidas, especialmente considerando que el consistorio ha defendido su causa en varias ocasiones. Cabe recordar que Vox forma parte del gobierno municipal de Marratxí y su representante es el primer teniente de alcalde y vicepresidente del Consell Insular, Pedro Bestard, pero queda en el aire cómo habría votado en la moción si Més no la hubiera retirado, dado el voto en contra de su partido en Palma.
