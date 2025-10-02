SFM habilita el sábado trenes nocturnos a Santa Maria por el festival Sa Rocketa
Habrá ocho recorridos especiales durante toda la noche y la madrugada en los trayectos Palma-Manacor y Palma-Sa Pobla en ambos sentidos
Palma
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) habilitará servicios especiales nocturnos el próximo sábado por el festival Sa Rocketa, que se celebrará en Santa Maria. Según informa el Govern este jueves en un comunicado, habrá ocho recorridos especiales durante toda la noche y la madrugada en los trayectos Palma-Manacor y Palma-Sa Pobla en ambos sentidos, con paradas en todas las estaciones.
Cobertura
SFM subraya que con esta iniciativa mantiene su política de dar cobertura con trenes a las fiestas y celebraciones de cualquiera de las localidades por las que atraviesan sus líneas.
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Una televisión alemana revela con cámara oculta la oferta de sexo en locales de masaje oriental de Mallorca
- Una jueza de Inca investiga a Monjo, la secretaria y el jefe de Policía de Santa Margalida por prevaricación
- El Sopar a la fresca vuelve a reunir cerca de 18.000 personas en Binissalem
- El Consell desaconseja proteger en Santa Margalida el chalé de John Barry, que creó la banda sonora de James Bond
- Así reacciona un payés de sa Pobla tras el impacto del granizo: “Ya no sembraré más patatas”
- La secretaria de Santa Margalida culpa al exalcalde Monjo de la toma de decisiones: “Él tenía la última palabra”
- El alcalde de Deià culpa a la gestoría del presunto pago de sobresueldos