SFM habilita el sábado trenes nocturnos a Santa Maria por el festival Sa Rocketa

Habrá ocho recorridos especiales durante toda la noche y la madrugada en los trayectos Palma-Manacor y Palma-Sa Pobla en ambos sentidos

Imagen de un tren de SFM.

Imagen de un tren de SFM. / SFM

EP

Palma

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) habilitará servicios especiales nocturnos el próximo sábado por el festival Sa Rocketa, que se celebrará en Santa Maria. Según informa el Govern este jueves en un comunicado, habrá ocho recorridos especiales durante toda la noche y la madrugada en los trayectos Palma-Manacor y Palma-Sa Pobla en ambos sentidos, con paradas en todas las estaciones.

Cobertura

SFM subraya que con esta iniciativa mantiene su política de dar cobertura con trenes a las fiestas y celebraciones de cualquiera de las localidades por las que atraviesan sus líneas.

