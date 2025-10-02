Santanyí invierte 1,2 millones en la mejora de calles y caminos de todo el municipio

El Ayuntamiento de Santanyí ha puesto en marcha uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de la legislatura: un plan integral de mejora del firme y de la accesibilidad en varias calles y caminos públicos de todo el término municipal. La actuación cuenta con una inversión total de 1,2 millones de euros y está previsto que finalice antes de que acabe el año. La partida se ha distribuido de forma equitativa: 600.000 euros se destinarán a la reparación y mejora de calles en zona urbana, mientras que otros 600.000 euros irán a parar al asfaltado y adecuación de caminos en suelo rústico. El objetivo es doble: rehabilitar tramos deteriorados por el desgaste del tiempo y reforzar la seguridad, tanto para vehículos como para peatones.

Las primeras intervenciones ya están en marcha en el núcleo de Cala Figuera, en la calle Morràs, y en Cala Santanyí, en la calle s’Orada, donde se ha comenzado a renovar el pavimento. Además, el contrato incluye la mejora de aceras en diferentes puntos del municipio, reforzando la apuesta del consistorio por la accesibilidad.

Deterioro

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha subrayado la importancia de la iniciativa ya que "era imprescindible actuar en tramos que desde hace tiempo están deteriorados. Nuestro objetivo es que esta inversión se note en todos los núcleos del municipio, garantizando que la red viaria sea segura y moderna antes de que acabe el año".

En la misma línea, el primer teniente de alcaldesa, Joan Gaspar Aguiló, ha recalcado que el proyecto va más allá de un simple asfaltado. "Esta actuación no es solo una cuestión de asfalto, sino de seguridad y calidad de vida. Reparamos tramos en mal estado, incluyendo la renovación de aceras y la adecuación de caminos rurales, fundamentales para la movilidad de la ciudadanía. Hemos priorizado la inversión de 600.000 euros en cada ámbito para asegurar que el esfuerzo llegue tanto a las zonas urbanas como al suelo rústico. Las obras ya han comenzado y haremos el máximo esfuerzo por cumplir los plazos y minimizar las molestias a los vecinos". El plan se ejecutará de manera progresiva en los distintos núcleos del municipio con el objetivo de quedar completado antes de finalizar el año.