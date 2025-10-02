Santanyí invierte 1,2 millones en la mejora de calles y caminos de todo el municipio
Las primeras actuaciones ya han comenzado en Cala Figuera y Cala Santanyí
El Ayuntamiento de Santanyí ha puesto en marcha uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de la legislatura: un plan integral de mejora del firme y de la accesibilidad en varias calles y caminos públicos de todo el término municipal. La actuación cuenta con una inversión total de 1,2 millones de euros y está previsto que finalice antes de que acabe el año. La partida se ha distribuido de forma equitativa: 600.000 euros se destinarán a la reparación y mejora de calles en zona urbana, mientras que otros 600.000 euros irán a parar al asfaltado y adecuación de caminos en suelo rústico. El objetivo es doble: rehabilitar tramos deteriorados por el desgaste del tiempo y reforzar la seguridad, tanto para vehículos como para peatones.
Las primeras intervenciones ya están en marcha en el núcleo de Cala Figuera, en la calle Morràs, y en Cala Santanyí, en la calle s’Orada, donde se ha comenzado a renovar el pavimento. Además, el contrato incluye la mejora de aceras en diferentes puntos del municipio, reforzando la apuesta del consistorio por la accesibilidad.
Deterioro
La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha subrayado la importancia de la iniciativa ya que "era imprescindible actuar en tramos que desde hace tiempo están deteriorados. Nuestro objetivo es que esta inversión se note en todos los núcleos del municipio, garantizando que la red viaria sea segura y moderna antes de que acabe el año".
En la misma línea, el primer teniente de alcaldesa, Joan Gaspar Aguiló, ha recalcado que el proyecto va más allá de un simple asfaltado. "Esta actuación no es solo una cuestión de asfalto, sino de seguridad y calidad de vida. Reparamos tramos en mal estado, incluyendo la renovación de aceras y la adecuación de caminos rurales, fundamentales para la movilidad de la ciudadanía. Hemos priorizado la inversión de 600.000 euros en cada ámbito para asegurar que el esfuerzo llegue tanto a las zonas urbanas como al suelo rústico. Las obras ya han comenzado y haremos el máximo esfuerzo por cumplir los plazos y minimizar las molestias a los vecinos". El plan se ejecutará de manera progresiva en los distintos núcleos del municipio con el objetivo de quedar completado antes de finalizar el año.
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Una televisión alemana revela con cámara oculta la oferta de sexo en locales de masaje oriental de Mallorca
- Una jueza de Inca investiga a Monjo, la secretaria y el jefe de Policía de Santa Margalida por prevaricación
- El Sopar a la fresca vuelve a reunir cerca de 18.000 personas en Binissalem
- Un voluntario, sobre su misión evangelizadora en la noche más loca de Mallorca: “Dios está cambiando vidas en Magaluf”
- El Consell desaconseja proteger en Santa Margalida el chalé de John Barry, que creó la banda sonora de James Bond
- La secretaria de Santa Margalida culpa al exalcalde Monjo de la toma de decisiones: “Él tenía la última palabra”
- El alcalde de Deià culpa a la gestoría del presunto pago de sobresueldos