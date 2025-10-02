Nueva crisis política en Sóller tras dimitir el regidor de Urbanismo, Juan Antonio Lorente: "Dentro de un año y medio regresaré"

Juan Antonio Lorente, hasta ahora concejal de Urbanismo y Patrimonio del PP en el Ayuntamiento de Sóller, ha presentado este jueves su dimisión. La renuncia se formalizó tras una reunión con el alcalde, Miquel Nadal, a quien informó personalmente de su decisión.

Lorente ha alegado motivos personales para abandonar el cargo que ocupaba desde mayo del año pasado, cuando asumió la cartera de Urbanismo tras la ruptura del pacto de gobierno entre el PP y Seny. En ese momento, dejó la responsabilidad de Medio Ambiente y pasó a dirigir Urbanismo, a lo que sumó en 2023 la gestión del área de Patrimonio.

En declaraciones a este medio, Lorente ha asegurado que su marcha responde a cuestiones estrictamente personales y ha señalado que “ha sido un placer y un reto personal haber trabajado todo este tiempo por Sóller”. También ha subrayado que “mi objetivo siempre ha sido intentar ayudar y resolver los problemas de la gente” y ha dejado la puerta abierta a volver en el futuro: “Dentro de un año y medio regresaré”. Como despedida, ha pedido disculpas “a quienes depositaron su confianza en mí”.

De acuerdo con la candidatura que el PP presentó a las elecciones municipales de 2023, la siguiente en la lista es Catalina Pomar, que en principio asumirá el acta que deja vacante Lorente. Pomar cuenta con una amplia experiencia en el consistorio, donde ha sido concejala en tres legislaturas (2011-2015, 2015-2019 y 2019-2023), ocupando en dos de ellas cargos de gobierno. De momento no ha aceptado incorporarse al consistorio.

“División interna”

Los Socialistas de Sóller han interpretado esta dimisión como una muestra más de la “fuerte división interna” que atraviesa el equipo de gobierno del PP. El secretario general y portavoz socialista, Jaume Mateu, ha reclamado al alcalde “explicaciones claras y transparencia” ante lo que considera una crisis institucional que “evidencia la falta de proyecto, de liderazgo y de control en el actual gobierno municipal”.

Mateu ha recordado que se trata ya de la segunda baja en Urbanismo en lo que va de legislatura, un área que considera clave para la gestión municipal. “El departamento de Urbanismo está paralizado, no funciona bien y ha protagonizado fracasos notorios”, ha afirmado, citando la mala gestión de obras, los retrasos en la concesión de licencias y los problemas internos de coordinación.