Municipio rico, municipio pobre: los vecinos de Esporles ganan de media 20.000 euros más al año que los de Son Servera

Esporles es el municipio de Mallorca donde, de media, los vecinos tienen más ingresos anuales. La renta per cápita asciende a 47.908 euros, lo que sitúa a esta localidad de la Serra como la más rica de la isla. Por el contrario, los municipios donde esa renta es más baja se encuentran en el Llevant: Son Servera, con 26.948 euros, mientras que Capdepera (26.950 euros) y Sant Llorenç des Cardassar (27.726) le siguen muy de cerca. Entre Esporles y estos municipios, la diferencia es de más de 20.000 euros anuales.

Estos son datos que aparecen en la última estadística de los declarantes del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) por municipios de más de mil habitantes, actualizada esta semana por la Agencia Tributaria con datos correspondientes a 2023. Esas cifras totales son promedios, lo que significa que cada vecino no cobra esas cantidades, como se ha encargado de subrayar algún mandatario municipal a la hora de valorar los datos, recordando que la presencia de personas muy adineradas puede alterar la estadística.

Esporles ha desbancado en esta clasificación de municipios más ricos de Mallorca a una localidad que solía aparecer en primera posición, Valldemossa, que se mantiene en la parte alta del ránking (segunda posición), con una renta media de 46.046 euros anuales. A continuación, figuran Bunyola, Puigpunyent y Santa Maria, con 42.580, 41.013 y 40.509 euros, respectivamente. Completan el top ten, por este orden, Santa Eugènia, Alaró, Marratxí y Calvià, que es el primer municipio turístico que aparece en esta clasificación, en décima posición.

Serra de Tramuntana, a la cabeza

En estos diez primeros puestos, se encuentran cinco municipios situados en la Serra de Tramuntana, lo que revela cómo este enclave natural se ha erigido en los últimos años como residencia favorita de personas adineradas, en busca de tranquilidad y cercanía con Palma.

El análisis estadístico deja otro dato que llama la atención. Palma, con unos ingresos de 34.970 euros por persona, se sitúa por debajo de la media de los municipios más ricos (en concreto, en el puesto número 13) y por lo tanto, fuera de la élite económica municipal. Una posición que contrasta con la idea preconcebida de que, al ser la capital de la Comunidad y aglutinar la mayor parte de sedes administrativas públicas y de grandes empresas, debería concentrar mayor riqueza.

Municipios turísticos fuera de la élite económica

En lo que se refiere a los municipios turísticos consolidados, y en contra de lo que pudiera parecer en un principio por su potente dinámica económica, no se encuentran en posiciones destacadas entre la élite económica municipal. Como se ha apuntado, Calvià ocupa la decima posición (36.941 euros). Pollença (34.187 euros) aparece en el lugar número 17, y para encontrar Alcúdia (31.170) hay que descender hasta la trigesimoprimera posición.

De igual forma, la última estadística de Hacienda sorprende al mostrar cómo dos capitales de comarca de Mallorca con tanto peso administrativo, demográfico, económico y asociativo como Inca y Manacor se sitúen en los puestos más bajos de la clasificación. Con una renta media por habitante de 29.825 euros, Manacor aparece en la posición número 41, mientras que Inca (28.640 euros) aparece en la 44.