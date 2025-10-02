El lenguaje del cultivo del arbolado

No hacen falta muchos estudios ni evaluaciones para percatarse del vuelco que está dando el paisaje de las tierras de cultivo de Mallorca, se observa con claridad a simple vista. Hoy dejaremos aparte las higueras, inmersas en sus propios males, los viñedos de nueva plantación y los olivares con hábitat propio en la Serra, para fijarnos en dos iconos de la isla, el almendro y el algarrobo, el primero en franco declive, propicio ya a la depresión medioambiental y el segundo puesto de moda comercial, con brotes regeneradores, pero ambos árboles familiares y sus frutos, rodeados de numerosas incertidumbres y rentabilidades inciertas.

El bucólico paisaje invernal de los almendros en flor está de capa caída, ni siquiera sirve ya como promoción turística. El abandono de las áridas tierras que toleraban su crecimiento y el látigo peor de la Xylella fastidiosa hacen que muchos árboles hayan muerto y reclamen su arranque y retirada. Aún así, la Mesa de Frutos Secos contabiliza 106 nuevas hectáreas de almendros de nueva planta y variedades de rápido crecimiento y mayor producción. Se abren a un mercado diversificado que exige nuevos planteamientos, con necesidad de definir la viabilidad ecológica y, por otro lado, al amparo del modo en que transcurren los acontecimientos, reordenar las ayudas públicas.

En cuanto a los algarrobos, el boom comercial de los últimos años, con unos precios que ahora se moderan y las mayores utilidades diversificadas del fruto, aconsejan delimitar la producción actual y venidera. Las hectáreas de cultivo de esta planta que, en contra de algunas previsiones iniciales también va conociendo las plagas, han aumentado en una cuarta parte hasta alcanzar las dos mil. Se debe insistir en la caracterización de sus cuarenta variedades y en el mantenimiento del banco de germoplasma.

Los árboles identitarios y autóctonos de Mallorca han hablado. Su sufrida discreción habitual ya no les garantiza estabilidad. Ahora claman ante nuevas realidades y la necesidad de un futuro digno y productivo.