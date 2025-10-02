Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cierre nocturno del túnel de Sóller se retrasará a las 23 horas de la noche

El Ayuntamiento ha solicitado el cambio al Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca y se ha aceptado la propuesta

Vehículos saliendo del túnel de Sóller.

Vehículos saliendo del túnel de Sóller. / Joan Mora

Joan Mora

Sóller

El cierre del túnel de Sóller que se pondrá en práctica a partir de la próxima semana se activará a partir de las 23 horas de la noche en lugar de hacerlo una hora antes como estaba previsto. El Ayuntamiento lo ha solicitado al Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca y se ha aceptado la propuesta.

Durante el cierre nocturno se llevarán a cabo trabajos de mejora de las instalaciones de seguridad. Esto supondrá que el tráfico por la galería quedará prohibido de lunes a jueves, de 23 horas de la noche a las 6 de la mañana, durante seis semanas (del lunes 6 de octubre al viernes 14 de noviembre).

Las actuaciones están dirigidas, principalmente, a la mejora del sistema de comunicación que da soporte al sistema de seguridad y a la sustitución del sistema de cámaras y detección de incidentes. Además, se aprovecharán para realizar tareas habituales de mantenimiento como la limpieza de los sistemas de drenaje o la revisión de los sistemas contra incendios y de ventilación.

El Consell ha informado que dejará pasar a los vehículos de emergencia y a los autobuses del TIB en servicio, que deberán avisar a la Sala de Control del túnel para que se les permita el paso.

