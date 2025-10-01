Así reacciona un payés de sa Pobla tras el impacto del granizo: “Ya no sembraré más patatas”

Una tormenta de granizo ha arrasado las patateras de sa Pobla en pleno inicio de campaña, cuando el cultivo aún no estaba desarrollado para su venta. El sector, ya castigado por la plaga de nematodos y la caída de la producción, afronta un escenario crítico. De hecho, la granizada ha sido la gota que ha colmado el vaso y algunos de los payeses, abatidos por la situación que vive, han decidido tirar la toalla. “Ya no sembraré más patatas”, ha setenciado uno de los payeses afectados por la granizada, Toni Rua. Los agricultores alertan de que el seguro no cubre las pérdidas y reclaman la declaración de zona afectada y ayudas inmediatas. “Sin ninguna garantía, la gente ha dicho basta”. “Traen patatas de por todo. Y no se puede luchar con esto”. "Para sembrar y perder dinero…". Son tan solo algunas de las frases que pronunciaban los payeses afectados este martes en las conversaciones sobre la granizada descargada en sa Pobla.

DM

En la zona de Son March, una de las más afectadas por la granizada del lunes, el daño ha sido severo. A las patatas les restaban tiempo para alcanzar su madurez óptima y continuar su ciclo de crecimiento. Sin embargo, el granizo ha destruido las plantas de cultivo. Según las primeras estimaciones de los agricultores, este daño podría resultar en una merma de la producción de hasta más de un 60% en las fincas más castigadas . Si bien el impacto no ha sido uniforme y algunos productores aún confían en salvar parte de su cosecha, las pérdidas económicas se extienden también a otros cultivos, afectando al arroz.

Escenario crítico

El escenario es crítico. Los agricultores ‘poblers’ recuerdan que en esta campaña ya se sembraron unos 700 cuartones menos por la inviabilidad económica del sector. Ahora se le suman las pérdidas de las parcelas que se arriesgaron a sembrar este verano, muchas menos que el año pasado. Además, se prevé que también caiga el cultivo de patata para la exportación, que se sembraría más adelante. De hecho, el resultado es un incremento en el abandono del cultivo. Los payeses reiteran que no pueden seguir arriesgando su patrimonio con “precios injustos”. “No puedo poner 3.000 euros por cuartón sin saber qué ganaré”, afirman los afectados, explicando lo mínimo que les cuesta sacar el cultivo adelante sin saber a que precio lo cobrarán. “Este año nos pagaron a 20 céntimos el quilo y el consumidor, ¿a cuánto las paga?”, se preguntan.

Este fenómeno meteorológico llega en el peor momento posible. La patata de sa Pobla ya venía sufriendo una crisis estructural marcada por la virulencia de la plaga de nematodos y la impotencia de los agricultores ante la rígida normativa fitosanitaria europea , que les ha retirado las herramientas químicas más eficaces.

La pérdida de un 60% de la cosecha, sumada a la descapitalización provocada por los nematodos, el abandono de más de 700 cuartones de tierra y la falta de precios justos compromete aún más la viabilidad de las explotaciones. Este nuevo imprevisto natural profundiza la precariedad de un sector que ya había advertido que necesita urgentemente soluciones estructurales para no colapsar. Algunos ya han abandonado el campo buscando salidas en otros sectores.

Desde la conselleria de Agricultura se han cifrado los daños del temporal en una superficie limitada de 60-70 cuartones (unas 10 a 15 hectáreas) de patata de invierno y han contrastado esta afectación con las "más de 900 hectáreas dedicadas al cultivo de la patata" y han apelado a la "capacidad de recuperación de las plantas". Desde el punto de vista técnico con las imágenes que les han transmitido el sector, aseguran que es necesario esperar una semana o diez días a valorar los daños debido a la capacidad de recuperación de las plantas. El departamento de Joan Simonet ha insistido en la importancia de los seguros agrarios. No obstante, en el momento en que técnicamente se vea que es necesario, técnicos de la conselleria harán un informe de daños que se enviará a Enesa y Agroseguro para que acompañen las reclamaciones de los productores.

Los agricultores han puesto en cuestión las cifras del Govern en cuánto a cultivo de patata en la localidad, y han recordado que en esta campaña ya se sembraron unos 700 cuartones menos por la inviabilidad económica. Sea como sea, la crisis se agudiza, con la patata mallorquina en riesgo de extinción a medida que más payeses optan por dejar el campo. "No somos delincuentes, solo queremos vivir de lo que sembramos", finalizan.