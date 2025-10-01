Lletra menuda
La puntilla que abona el desánimo
Los agricultores de sa Pobla que se dedican al cultivo de la patata lo ven todo negro hoy. Lidian con su peor tormenta ocupacional. Lo pueden razonar: cuando ya consideraban un mal de alto calibre la plaga de nematodos que afecta a su producción, les cae encima una granizada que pilla a las plantas en un grado de desarrollo insuficiente y por tanto, con el tubérculo diminuto. Tienen dudas sobre si los seguros afrontarán el desastre y con todo el impacto del nuevo chaparrón sobrevenido, afloran serias tentaciones de abandono de su labor. La conselleria de Agricultura, más teórica, cauta, técnica si se quiere, apela a la capacidad de regeneración de la patatera y se concede un plazo de quince días para una evaluación ecuánime del sablazo de la granizada del lunes. Es difícil esperar cuanto ves que tu trabajo y tu dinero se esfuman en un pispas por un desajuste de la naturaleza. Entre estos avatares está hoy el sector de la producción de patata de sa Pobla, claramente a la baja, según reconocen los propios afectados, desanimados hasta el extremo de hablar de la desaparición de la denominación mallorquina del apreciado tubérculo. A todo lo dicho se puede añadir todavía una amplia competencia de raíz exterior, la confusa demanda para la exportación, algunas deslealtades y la poca convicción para hacer rotar las tierras y la preferencia por usar unos remedios fitosanitarios, para luchar contra los nematodos, que siempre piden más y más y que las directivas europeas ven con malos ojos. Bien mirado, será necesario que amaine del todo la destructora tempestad del lunes para disponer de una evaluación proporcionada de los daños causados y ver si el área azotada se limita a las entre diez y quince hectáreas que la Conselleria señala de entrada. Con todo, la preocupación y el desánimo de quienes se dedican al cultivo de la patata en sa Pobla está justificado de sobras. A un trabajo que ya es duro y exigente de por sí, deben sumar la lucha contra los elementos, sean plagas aniquiladoras o adversidades climáticas. La agricultura es así de dura y, algunas veces, traidora.
