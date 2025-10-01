Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El túnel de Sóller cerrará un mes por las noches: consulta los días y horas

El cierre nocturno del túnel se adelanta una hora y enciende la indignación vecinal en Sóller

Vehículos saliendo del túnel de Sóller.

Vehículos saliendo del túnel de Sóller. / Joan Mora

Joan Mora

Sóller

El túnel de Sóller permanecerá cerrado por las noches durante más de un mes para llevar a cabo trabajos de mejora en los sistemas de seguridad, según informó este miércoles el Consell de Mallorca. El cierre afectará al tráfico de lunes a jueves, entre las 22 y las 6 horas, desde el próximo lunes 6 de octubre hasta el viernes 14 de noviembre, lo que obligará a los conductores a utilizar la carretera del Coll de Sóller en ese horario.

Las actuaciones supondrán una inversión de unos 600.000 euros y se centran principalmente en la mejora del sistema de comunicación que da soporte a la seguridad de la infraestructura, la renovación de las cámaras de vigilancia y la modernización del sistema de detección de incidentes. En total, se instalarán más de tres kilómetros de fibra óptica y cableado. Además, se aprovechará el cierre para realizar las labores de mantenimiento habituales, como la limpieza de los sistemas de drenaje y la revisión de los equipos contra incendios y de ventilación.

Vehículos circulando en el interior del túnel de Sóller.

Vehículos circulando en el interior del túnel de Sóller. / Joan Mora

El Consell ha señalado que, durante el horario de cierre, solo podrán atravesar el túnel los vehículos de emergencias y los autobuses del servicio público TIB, que deberán comunicar previamente su paso a la sala de control. En paralelo, también se llevarán a cabo algunas tareas de mantenimiento en el túnel de Sa Mola, que conecta con el puerto de Sóller, en coordinación con el Ayuntamiento y la Policía Local.

Quejas ciudadanas

El anuncio del cierre ha generado malestar entre los vecinos, que lamentan que el túnel se cierre a las 22 horas en lugar de a las 23.00, como se hacía en ocasiones anteriores. Esta decisión obligará a muchos trabajadores que regresan tarde a casa a desviarse por la carretera del Coll, lo que supone un trayecto más largo, con mayor tiempo de viaje y un incremento de los kilómetros recorridos.

La previsión inicial es que las obras finalicen a mediados de noviembre.

