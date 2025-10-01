Marratxí impulsa un reglamento en materia de vivienda para dar respuesta a emergencias sociales

El Ayuntamiento de Marratxí ha aprobado un nuevo Reglamento de Vivienda de Emergencia Social, una herramienta pionera en el municipio que permitirá ofrecer alojamiento temporal a personas que atraviesen situaciones de emergencia social y requieran una respuesta inmediata de los Servicios Sociales. El pleno ordinario celebrado ayer martes dio luz verde al reglamento con los votos a favor del equipo de Gobierno (PP y Vox) y el rechazo de los grupos de la oposición (MÉS y PSIB-PSOE).

El nuevo marco normativo está destinado exclusivamente a situaciones de carácter urgente, como casos de violencia, enfermedad grave sin red de apoyo, riesgo para menores o cualquier circunstancia que haga inhabitable la vivienda habitual. En cambio, quedan excluidos problemas estructurales como los desahucios o la falta de recursos económicos.

Según recoge el programa, el alojamiento se prestará en viviendas municipales habilitadas para este fin por un máximo de seis meses, prorrogables otros seis bajo informe técnico y con seguimiento profesional continuado.

Reglamento

El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, destacó que este es el primer reglamento de estas características en la historia del municipio y que refuerza “nuestro compromiso con un Marratxí donde nadie quede desatendido en los momentos más difíciles. Se trata de ofrecer una respuesta inmediata, sensible y eficaz a quienes atraviesan una emergencia social, y evitar que se agrave la situación de vulnerabilidad de la forma más digna posible”.

Por su parte, la regidora de Serveis Socials, Elvira García, subrayó que este reglamento se diferencia de otros programas de vivienda: “No se trata de desahucios ni de pobreza estructural, sino de casos muy concretos donde la persona tiene empleo y recursos, pero necesita salir urgentemente de su vivienda por motivos imprevistos y graves”.

Con la entrada en vigor del reglamento, el consistorio asegura que podrá acelerar los plazos de intervención y garantizar la protección y confidencialidad de las personas afectadas. La iniciativa supone, según el propio ayuntamiento, un paso adelante en la política social de Marratxí, consolidando la atención inmediata y digna a quienes se ven forzados a abandonar su hogar de forma repentina.