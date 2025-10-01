Evento
Ferran Adrià formará a hosteleros de la mano de CaixaBank y el Ayuntamiento de Calvià
El Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) acogerá los días 17, 18 y 19 de noviembre el 'Curso Intensivo de Gestión en Restauración', impartido por el propio Adrià y su equipo de elBullifoundation
CaixaBank, con la colaboración del Ayuntamiento de Calvià a través del Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC), organiza el 'Curso Intensivo de Gestión en Restauración' de la mano del equipo de elBullifoundation, liderado por el reconocido chef Ferran Adrià.
El curso, que tendrá lugar los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en el Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC), busca profundizar en una gestión eficiente y sostenible de los negocios de restauración.
El programa formativo cuenta, además de con la participación de Ferran Adrià, con la de otros colaboradores de elBullifoundation como Ferran Centelles, Silvia Timón, Silvia Sánchez o Ernest Laporte.
Durante estas jornadas de formación se tratarán temas como la gestión de los restaurantes como pyme, la innovación, el control presupuestario, la relación con los clientes y una sesión dedicada a la gestión eficiente del vino.
"Herramienta clave"
La directora territorial de CaixaBank Baleares, María Cruz Rivera ha manifestado que "este tipo de formación es la herramienta clave que necesitan muchos de nuestros hosteleros de la región para poder seguir siendo competitivos y atractivos en un entorno en el que la innovación y la creatividad pueden marcar la diferencia".
La iniciativa forma parte del conjunto de experiencias únicas y memorables que la entidad, a través de 'CaixaBank Experience', ofrece a los clientes, tanto de manera presencial como a través de los canales digitales, alrededor de ámbitos como la gastronomía, la cultura, la música y el deporte.
Por su parte, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha afirmado: «Este programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas y estrategias necesarias para una gestión eficaz y sostenible en el sector de la restauración. La colaboración entre l'Ajuntament y CaixaBank, junto con la experiencia de elBulliFoundation, establecerá un enfoque integral en la formación».
