Caixa Colonya inicia la reforma integral de la fábrica de Can Morató, que durará dos años

La antigua fábrica de tapices de Can Morató (Pollença) ha puesto este miércoles el contador a cero para renacer, en el plazo aproximado de dos años, como la nueva sede social y administrativa de Colonya Caixa Pollença, entidad que adquirió el emblemático edificio industrial en el pasado año 2020 con el objetivo de dar una nueva oportunidad a un complejo muy apreciado por los ‘pollencins’. La empresa constructora Melchor Mascaró se encargará de las obras de rehabilitación con la esperanza de que cumplan el plazo establecido de dos años.

Una de las dos naves industriales que se conservan en el complejo industrial ha sido el escenario del acto simbólico de colocación de la primera piedra, protagonizado por el presidente de la caja de ahorros ‘pollencina’, Josep Antoni Cifre, que ha estado acompañado por el presidente del Consell, Llorenç Galmés; la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; y el alcalde de Pollença, Martí March, entre otros cargos municipales, directivos de la entidad financiera y miembros del despacho de arquitectos que ha diseñado la reforma, además de vecinos del municipio. La presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, estaba anunciada, aunque las inundaciones de Eivissa y Formentera han obligado a modificar su agenda.

El proyecto básico de la reforma, cuyo coste supera los tres millones de euros, fue elaborado por el despacho BAAS Arquitectura en diciembre de 2021. Contempla el derribo de las escasas partes de la estructura que se mantienen en pie y en principio solo está prevista la conservación de los muros de la antigua fábrica, así como de la fachada. En la planta baja se ubicará la recepción, un museo, un aula, la sala de actos, una cafetería, una oficina de administración de la Fundació Guillem Cifre de Colonya y una zona de reuniones de la dirección de la caja de ahorros. El proyecto ha sido recibido con esperanza por el pueblo de Pollença porque supone la recuperación de la antigua fábrica de alfombras que estuvo activa entre 1922 y 1967, explotada por la familia Bosch-Morató, y en la que trabajaron varios generaciones de ‘pollencins’.

El acto se ha iniciado con una visita guiada por las instalaciones de la antigua fábrica, que actualmente presentan un estado ruinoso, y ha concluido con el acto simbólico de colocación de la primera piedra y los parlamentos de los responsables de la entidad financiara y las instituciones. Antes, dos arquitectos que han participado en la redacción del proyecto han ofrecido algunas explicaciones técnicas de la intervención.

El presidente de Colonya Caixa Pollença, Josep Antoni Cifre, ha expresado la “satisfacción” que genera el inicio de las obras de reforma tras un largo proceso administrativo de seis años en el que por algunos momentos se complicó el proyecto, hasta que finalmente el Ayuntamiento concedió la licencia. Cabe recordar que la dirección general de Recuros Hídricos, dependiente de la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua, denegó la autorización para reformar el edificio industrial debido a su ubicación en una zona inundable considerada como de “riesgo muy alto” para personas y bienes.

En una resolución firmada en septiembre de 2023 por el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, se denegaba la autorización para la ejecución del proyecto porque el ámbito de las obras está afectado por las zonas de protección asociadas al dominio público hidráulico del torrente de Sant Jordi que transcurre a pocos metros de la fábrica. Cuatro meses después la citada dirección general rectificó después de las alegaciones presentadas por Colonya Caixa Pollença y la documentación complementaria aportada por el Ayuntamiento de Pollença.

“Esta es una de las páginas más satisfactorias de los 145 años de historia de la entidad”, ha añadido Cifre, que también ha admitido que “hubiera sido mucho más fácil elegir otro lugar” donde ubicar la nueva sede de Caixa Colonya, pero “finalmente hemos sido coherentes con nuestros valores y porque la reforma de Can Morató es un reto”.

La consellera Cabrer ha aplaudido la “vocación de permanencia” de la caja de ahorros, “una de las dos operativas que quedan en España”, ha subrayado, mediante una reforma que pretende “mirar al futuro” pero al mismo tiempo “rescatar el pasado”. Por su parte, el presidente Galmés ha destacado el carácter “emblemático” de la fábrica de Can Morató y que el proyecto “recupera parte de nuestra esencia”. Galmés ha recordado que el Consell catalogó el antiguo edificio industrial en el año 2002, por lo que los técnicos de la institución insular “han colaborado en la recuperación del edificio”.

Por último, el alcalde March ha destacado que la entidad financiera “ha sido coherente con sus principios” y ha remarcado que Colonya Caixa Pollença sigue siendo una caja de ahorros y no un banco, motivo por el cual “trabaja a favor del bien común”.

Jero Gutiérrez, uno de los arquitectos del despacho que ha diseñado la reforma, ha explicado después que el objetivo de la intervención es el de “mantener el espíritu y el alma del edificio” pero que al mismo tiempo pretende “ser contemporáneo y ofrecer nuevos servicios”. El técnico ha añadido que a raíz de las prescripciones impuestas por Recursos Hídricos ha tenido que “adaptarse” el proyecto para añadir las medidas técnicas que reclamaba el Govern.