Valldemossa reduce la presión del agua corriente al constatar que sus pozos están al límite

El Ayuntamiento de Valldemossa ha informado a los vecinos de que los pozos de abastecimiento de agua en el municipio se encuentran prácticamente "al límite" como consecuencia de un consumo que es superior a las reservas disponibles.

El Consistorio asegura que tuvo conocimiento de esta realidad a raíz de una avería reciente, por la cual se tuvieron que hacer unas inspecciones que han desvelado las dificultades a las que se enfrentan las reservas hídricas municipales.

Ante esta situación, la institución municipal comunica que ha reducido el caudal en el circuito general, de ahí que los vecinos puedan notar una "bajada de presión en el suministro" durante estos días.

Medidas restrictivas

Valldemossa ya tiene en vigor varias medidas restrictivas para optimizar sus reservas de agua, como la prohibición de regar y de llenar piscinas. "Pedimos a todos los vecinos y vecinas que hagan un uso responsable y solidario del agua", subraya el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.

"Entre todos podemos evitar que se tengan que tomar medidas más restrictivas como los cortes en el suministro", concluye el Ayuntamiento.

El caso de otros municipios

La situación vivida en Valldemossa no es aislada en la isla. En los últimos meses diversos pueblos de Mallorca han tenido que adoptar medidas para contener el consumo de agua por la caída de las reservas.

Por ejemplo, municipios de la Serra de Tramuntana como Deià han llegado a suspender el servicio de agua en determinados días de la semana para zonas específicas, como hoteles y varios sectores poblacionales, debido al déficit de recursos hídricos.

La situación es grave también en la comarca del Pla de Mallorca, donde este verano el Govern declaró la alerta por sequía. Varias localidades han impuesto limitaciones en el consumo diario o reducciones de presión en la red para evitar situaciones críticas.

Estellencs, Sóller y Esporles han activado igualmente medidas restrictivas. Precisamente el municipio solleric ha anunciado recientemente la redacción de una nueva ordenanza que regulará el uso responsable del agua en todo el término.

La ordenanza de Sóller

Entre las actuaciones previstas figuran planes de control y eficiencia en hoteles para reducir consumos y detectar fugas; la regulación de vaciados y llenados de piscinas, fomentando la reutilización; la limitación del consumo en el lavado de vehículos o la limpieza industrial, exigiendo sistemas de ahorro o reciclaje; y la obligatoriedad de instalar dispositivos de bajo consumo en edificios nuevos y grandes reformas. También se fomentará el uso de aguas grises para riego o limpieza de espacios exteriores.