Los tribunales de instancia de Inca y Manacor empiezan a funcionar a partir de mañana

A partir de mañana miércoles, 1 de octubre, empiezan a funcionar los tribunales de instancia de Inca y de Manacor, según establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como Ley de Eficiencia, que ha supuesto grandes cambios en la Justicia. Inca y Manacor forman parte de la segunda fase de implantación de los tribunales de instancia.

Carlos Gómez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), analiza esta reforma: “Se trata de un cambio muy importante en la Administración de Justicia, sobre todo, en la organización”.

Los cinco juzgados de primera instancia de Manacor se integrarán en la sección civil, mientras que los tres juzgados de instrucción del municipio lo harán en la sección de instrucción. Ambas secciones formarán parte del tribunal de instancia de Manacor. Lo mismo ocurrirá en Inca, con una estructura judicial idéntica.

“Hay un cambio en la denominación de los juzgados y un cambio también en la organización. Antes estos ocho juzgados unipersonales dependían de su propia oficina con sus funcionarios. En cambio, ahora habrá una organización única”, destaca el presidente del TSJB.

Cada tribunal de instancia contará con una oficina judicial, que le prestará todos los servicios comunes y ofrecerá un apoyo integral, sin distinciones entre secciones, plazas judiciales u órdenes jurisdiccionales, con el objetivo de dar una respuesta homogénea y coordinada.

La oficina judicial asumirá todos los servicios que hasta ahora prestaban las secretarías de los juzgados. Contará con un servicio común de tramitación, un servicio común general y un servicio común de ejecución.

“No habrá diferencias entre juzgados, estas oficinas comunes prestarán servicio a todos los jueces por igual. De esta manera, se nos desvincula a los jueces de la oficina judicial. Así, nos dedicaremos a juzgar y a ejecutar lo que hemos juzgado. Se nos desvincula de la organización”, señala Gómez.

Cada tribunal de instancia tendrá un presidente, que se designará de forma democrática entre sus compañeros magistrados. Si no sale elegido ninguno, el presidente será el juez más veterano. Será una figura similar al juez decano, que desaparece. Mientras, la oficina judicial contará con un director. Y dentro de cada sección, habrá un director también.

“Este nuevo sistema tiene ventajas. Por ejemplo, un caso no irá más rápido que otro dependiendo del juzgado que toque. Antes, podía haber más retrasos en juzgados cuyas plazas no estaban cubiertas o con funcionarios de baja. Ahora, toda la tramitación procesal será uniforme. Por eso, creo que es un cambio muy importante”, admite el magistrado del TSJB.

Adaptación de las sedes judiciales

El presidente del TSJB reconoce que la nueva Ley de Eficiencia no ha comportado grandes cambios en las sedes judiciales.

“Hay una redistribución de los espacios para acoger los servicios comunes, si bien hay que tener en cuenta que funcionamos con el expediente electrónico, lo que facilita mucho el trabajo en este sentido. Se han hecho pequeñas obras de adaptación”, indica Carlos Gómez.

Según apunta, se han cambiado de disposición varias mesas, ha habido cambios de despachos o se ha modificado algún tabique “para hacer algún espacio más abierto”, sobre todo, en Inca.

“En Manacor, al contar con tres sedes distintas, es más difícil. Además, se está pendiente de la construcción de la nueva sede”, añade el magistrado.

“En Inca ha sido más fácil. Los edificios son más modernos y son propiedad del Ministerio”, confirma Gómez, que ha mantenido diversas reuniones con el Gobierno central. La semana pasada se reunió con el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, que se desplazó a Palma.