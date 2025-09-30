Rentabilidad, innovación y sostenibilidad: así es la estrategia para la agricultura ecológica de Balears

La producción ecológica de Baleares ya representa más del 21% de la superficie agraria útil, una cifra que nos sitúa muy cerca del objetivo europeo del 25% en 2030. En los últimos cinco años la superficie ecológica en las islas ha crecido un 33%, superando las 50.000 hectáreas y con más de 1.300 operadores. La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha presentado al sector el borrador del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Producción Ecológica 2025-2030, un documento marco que guiará la evolución del sector en los próximos cinco años. Se trata de una estrategia que tiene como foco la rentabilidad, la innovación y la sostenibilidad.

De hecho, el documento presentado por el departamento de Joan Simonet establece ocho ejes estratégicos con el fin de reforzar la viabilidad económica y la rentabilidad de las explotaciones o estimular la demanda y la confianza de los consumidores mediante campañas de información. La trazabilidad y transparencia son otro de los objetivos, igual que facilitar la conversión y consolidar la cadena de valor ecológica. La estrategia también pasa por incrementar la contribución ambiental del sector y su capacidad de adaptación al cambio climático; ampliar la formación, capacitación e innovación en agricultura y ganadería ecológica; impulsar la industria agroalimentaria ecológica y las infraestructuras de transformación; y reforzar la organización sectorial y la gobernanza institucional. Además, el documento incorpora indicadores de seguimiento para garantizar la eficacia de las políticas públicas y orientar la toma de decisiones en los próximos años.

Entre los principales retos se señala la baja rentabilidad de muchas explotaciones, la dependencia de ayudas públicas, la falta de transformación industrial, el reducido consumo interno, la escasez de relevo generacional y las amenazas derivadas del cambio climático.

Sostenibilidad económica

“Este plan nace con una clara vocación de garantizar la sostenibilidad económica y ambiental del sector ecológico. Hemos trabajado con el conjunto del sector y con los consells insulares para diseñar medidas concretas que mejoren la rentabilidad de las explotaciones, fortalezcan la confianza de los consumidores y refuercen la capacidad de la agricultura balear para adaptarse a los retos climáticos y de mercado”, ha subrayado el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández.

En los próximos días se desarrollarán una serie de talleres en las cuatro islas para exponer y validar todas las propuestas, con el compromiso de presentar el documento definitivo el 30 de octubre.