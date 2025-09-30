El parque infantil de Pòrtol ya tiene sombra
Las familias recogieron firmas para solicitar la instalación de sombras en el parque infantil, unas peticiones que han sido atendidas
Pòrtol
Una de las demandas de los padres y madres de Pòrtol, que solicitaban dotar de sombra una de las zonas del parque infantil de la plaza de la Constitución, popularmente conocida como Cas Tord, ha sido atendida.
En el mes de mayo, con motivo de la “Fira d’Entitats” de la localidad, los padres recogieron firmas para solicitar la instalación de sombras en el parque infantil. El Ayuntamiento accedió a la petición y cerró temporalmente la zona afectada. Durante casi tres meses, hasta el 18 de este mes, esta parte del parque no pudo ser utilizada. Desde mediados de este mes de septiembre, con la instalación de las nuevas marquesinas, la zona volvió a abrirse, para satisfacción de padres y madres.
