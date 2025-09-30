Llorenç Perelló, batle d'Alaró: "Un dels reclams més potents de la fira és la Mostra de Cuina que cada edició guanya més adeptes"
El 5 d'octubre se celebra a Alaró la Fira Gremial I Hi participen més de 80 d'artesans distribuïts per gremis | Lexposició de vehicles antics, novetat d'aquesta edició
—Què suposa per a Alaró poder celebrar un any més la Fira Gremial?
—És una fita molt important. Parlam ja de la XXVI edició, la qual cosa demostra la vitalitat d’aquesta cita. Aquell dia Alaró se transforma: els carrers s’omplen de gent, d’activitats i d’ambient festiu. Ens convertim, encara que sigui per unes hores, en la capital artesana de Mallorca i tenim l’oportunitat de mostrar a qui ens visita un poble actiu, acollidor i amb molts atractius.
—Entre tantes activitats, n’hi ha cap que voldria posar especialment en relleu?
—Enguany hi ha diversos reclams. Un dels més potents és la Mostra de Cuina, que cada edició guanya més adeptes. Hi participaran deu restaurants d’Alaró, que oferiran plats maridats amb vins de sis cellers i amb cervesa d’elaboració local. També hem volgut incorporar una novetat: l’exposició de vehicles antics, que de ben segur cridarà l’atenció. I, per descomptat, recoman a tothom passejar-se per les exposicions culturals i artístiques que s’han muntat arreu del poble.
—Quin és l’ingredient que ha fet possible que la Fira Gremial sigui un èxit sostengut durant més de dues dècades?
—La clau és la implicació de la gent d’Alaró. La fira és un dia especial, una jornada de retrobaments i d’orgull col·lectiu. Les entitats, els artesans, les empreses i el mateix Ajuntament hi posam molta dedicació. És una finestra oberta al món que ens permet donar-nos a conèixer i projectar la nostra identitat cap a l’exterior.
—Si deixam de banda la fira i miram al dia a dia, un dels projectes més comentats és el vial cívic que enllaçarà l’avinguda Constitució amb el camí Vell d’Orient. Per què és tan important?
—Perquè és una reivindicació històrica. Amb el suport del Consell de Mallorca, hem aconseguit fer-la realitat amb una inversió de més de 920.000 euros. Aquest vial millorarà la seguretat i la mobilitat sostenible, i alhora reforçarà la connexió d’Alaró amb un dels accessos principals al municipi. Sabem que les obres ocasionen molèsties, però hem intentat minimitzar-les i, quan estigui acabat, serà una infraestructura que aportarà molt de valor.
—També hi ha actuacions destacades relacionades amb l’aigua. Ens pot explicar la canalització de la font de ses Artigues?
—És un projecte llargament esperat. Gràcies a la col·laboració del Govern balear, hem pogut canalitzar un recurs natural de gran importància. Aquesta actuació ens permetrà cobrir aproximadament un 20% del consum d’aigua potable del nucli urbà. Això significa descarregar els aqüífers i gestionar millor els nostres recursos hídrics. A més, aprofitant l’obra de la nova conducció, també milloram altres serveis bàsics com el clavegueram, l’enllumenat o les telecomunicacions en els carrers afectats.
—Les inversions municipals no se limiten a infraestructures grans. Un exemple és la nova zona infantil i verda al carrer de ses Sabateres. Quin paper juga aquest tipus de projectes?
—Són actuacions més petites en cost però molt significatives en el dia a dia. Aquesta nova àrea oferirà a les famílies un espai segur per gaudir a l’aire lliure i donarà vida a una barriada que en necessitava un. Aconseguim millorar la convivència i la qualitat de vida, que al cap i a la fi és l’objectiu principal de la nostra feina.
—Un altre front és l’enllumenat públic. Quines millores es faran?
—Hem planificat una inversió superior al milió d’euros per renovar tota la xarxa d’enllumenat amb tecnologia eficient i sostenible. És un canvi que reduirà notablement el consum energètic, farà més agradable la il·luminació dels carrers i contribuirà a reduir l’impacte ambiental.
—I com és possible impulsar tantes actuacions alhora?
—Amb una gestió rigorosa i cercant sempre la col·laboració d’altres institucions. Els ajuntaments tenim recursos limitats i és essencial administrar-los bé. Algunes millores, encara que petites, tenen un gran impacte, com quan renovàrem la il·luminació del poliesportiu. I alhora, amb l’ajuda del Consell i del Govern, podem afrontar projectes més grans com els que he citat. Fa poc, per exemple, enllestírem la remodelació de la plaça del Rodari i del carrer Joan Mir, on ara hi ha més ordre, més llum i un entorn renovat.
