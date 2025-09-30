El Ayuntamiento de Capdepera cierra el pabellón de s’Alzinar por problemas de seguridad

El Ayuntamiento de Capdepera ha anunciado el cierre del pabellón de s’Alzinar tras detectarse graves deficiencias estructurales que ponen en riesgo la seguridad de sus usuarios. La instalación, que durante décadas ha sido un referente para la enseñanza, la práctica deportiva y las actividades comunitarias, presenta un avanzado estado de deterioro que obliga a interrumpir su uso.

Los últimos informes técnicos señalan que el edificio sufre patologías importantes, entre ellas el desgaste de materiales ya al final de su vida útil, la utilización en su construcción de elementos poco adecuados y la falta de un mantenimiento constante a lo largo del tiempo. Una combinación de factores que, según el consistorio, convierte en peligrosa la utilización del espacio tanto para el alumnado del centro educativo de s’Alzinar como para las asociaciones locales que lo empleaban de manera regular.

El pabellón de s’Alzinar. / Aj

“Garantizar la seguridad de las personas es una prioridad absoluta”, remarcan desde el Ayuntamiento, que ya ha tomado medidas para restringir el acceso al pabellón. Paralelamente, el equipo de gobierno trabaja en la búsqueda de alternativas que permitan cubrir las necesidades de la comunidad mientras se define una solución definitiva para el futuro de la instalación.

Entre las opciones que se barajan se encuentra la habilitación de espacios alternativos para acoger temporalmente actividades deportivas y culturales, así como el estudio de diferentes propuestas técnicas y económicas para la reconstrucción del edificio. No obstante, se advierte de que el proceso requerirá la redacción de un proyecto y el cumplimiento de requisitos legales y de seguridad, lo que prolongará los plazos previstos.

El Ayuntamiento reconoce las molestias que esta situación genera en la vida educativa y asociativa del municipio, y asegura que mantendrá informada a la ciudadanía de los avances. También agradece la comprensión y la paciencia de la comunidad en un momento que califican de “difícil pero necesario para garantizar unas instalaciones seguras, modernas y adaptadas a las necesidades actuales y futuras de Capdepera”.