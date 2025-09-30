ARTINSAL 2025: Arte, cultura y música llenarán este sábado las calles de ses Salines

Ses Salines volverá a convertirse en el epicentro del arte y la cultura con la esperada celebración de la quinta edición de ARTINSAL 2025 que tendrá lugar este sábado a partir de las 17 horas. Se trata de una gran fiesta multidisciplinar que reunirá a más de 80 artistas, con exposiciones de arte, además de danza contemporánea, arte urbano, instalaciones y performances que transformarán las calles del municipio en un auténtico museo al aire libre.

De hecho, una de las novedades de esta edición tiene que ver con el centenario de ses Salines. Así los artistas Andrea Moretto, Marc Peris (SOMA), Laia Fernández Pacheco y Yasmila Oliveros realizarán una impactante intervención en directo sobre un cubo de 2x2 metros, con cuatro caras que darán vida a obras diferentes en distintos puntos del pueblo.

Un momento de la presentación del Artinsal. / Aj

En esta edición, el público podrá disfrutar de la obra de grandes referentes de la escena artística como Joan Costa, Inés Valls Fortunty, Portaolaya, Miquel Segura, Concha Camarena, Almudena y Cristina Portales, Daniel Fuster, Enrique Razkin, Leo Sapere, Xisco Fuster, Yamila Totino y Laura Hedrosa, que tendrán sus exposiciones en la Iglesia Vieja, situada en la Plaça Sant Bartomeu. En la Oficina de Turismo podremos encontrar las exposiciones de James Lambourne y la de su hija Mary Lambourne, que proyectará un vídeo sobre los trabajos de su padre.

Salva Llinàs presentará una obra intervenida “Vulgarment, algues” sobre una de las fachadas de la Calle Batle Andreu Burguera Mut. En la casa frente al restaurante Casai, en el antiguo Ayuntamiento de Ses Salines expondrán los artistas Christina Etschel, Jaume Adrover, Olga Fefilova, Katrin Starostenko y Nathalie Rabin. Natalia Aguilar, ganadora del certamen de pintura de esta edición, expondrá en el Ajuntament de Ses Salines. Por su parte, Ernesto propone para esta edición una llamativa instalación ubicada en la Plaça St. Bartomeu. Muchos otros nombres de gran proyección expondrán en exteriores a lo largo de la Calle Batle Andreu Burguera Mut.

Danza

El escenario arrancará la jornada a las 19 horas con el Estudio de Danza de Maria Antonia Mas, seguida de una Jam Session con la actuación de Clara Simonoviez y Jean Sebastien, acompañados de otros músicos. A las 21:15 horas. llegará el plato fuerte con el humor de Agustín “El Casta” y, para finalizar, el grupo Midnight Walkers cerrará el escenario en la Plaça Major. En el escenario de la Iglesia, la música comenzará a las 20:30 horas con SomRock y continuará con la DJ Session de Pedro Rubio Vinil Set hasta el final de la noche.

El evento se maridará con los mejores vinos de la isla y con una irresistible variedad gastronómica que completará la experiencia artística. El punto dulce lo pondrá la chef Elena Puigserver, que presentará en exclusiva Llepolia by RARO, una propuesta creada especialmente para ARTINSAL 2025.