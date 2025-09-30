Movilidad
Arrancan las obras del nuevo vial cívico de Alaró, que estará listo a principios de 2026
Se trata de una nueva vía situada entre la avenida de la Constitución y el Camí Vell d’Orient, con una longitud de 500 metros
El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitado este martes las obras del nuevo vial cívico de Alaró, entre la avenida de la Constitució y el Camí Vell d'Orient, con una longitud de 500 metros.
La infraestructura cuesta casi un millón de euros y los trabajos durarán aproximadamente unos cinco meses. De esta manera, los alaroners ya podrán utilizar el vial a principios del 2026, según la previsión de la institución insular.
Se trata de un camino para peatones y bicicletas en la acera derecha de la carretera, cuyo objetivo es "promover la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta como medio de transporte", subrayó Galmés, que destacó que el plan de viales cívicos del Consell supondrá una inversión total de 45 millones en 60 kilómetros de vías verdes en Mallorca.
Primera fase
Este camino para peatones es la primera fase del eje de comunicación entre Alaró y la estación ferroviaria de Consell. Según informó la institución insular, la obra implica que se quite la cuneta actual de los dos lados de carretera. A la derecha se construirá el vial cívico, que contará con un alumbrado nuevo y unas jardineras para plantar árboles y arbustos.
También se hará un nuevo sistema de drenaje a la izquierda de la calzada, para canalizar el agua de la lluvia.
