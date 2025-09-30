El antiguo cine Fantasio de Sóller agoniza

El antiguo cine Fantasio de Sóller se encuentra en un estado de agonía avanzada debido a las numerosas filtraciones que durante décadas han dañado el edificio. Las goteras, que se han intensificado en los últimos tiempos, han afectado no solo a la cubierta, sino también a las paredes, las butacas y el pavimento. El deterioro es tan grave que parte del falso techo sobre el patio de butacas ya se ha desplomado, dejando al descubierto el mal estado general del inmueble y de la estructura del tejado.

El Ayuntamiento de Sóller cedió recientemente la propiedad al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), que ya trabaja en la redacción del proyecto para convertir el antiguo cine en una promoción de una decena de viviendas sociales de alquiler. Esta misma semana se han iniciado los estudios previos del subsuelo: técnicos especializados realizan varias catas para extraer muestras del terreno y evaluar la viabilidad de la obra. La iniciativa también contempla musealizar la entrada, conservando la fachada regionalista y algunos elementos originales, como butacas y carteles antiguos, en una sala de unos 100 metros cuadrados.

El empresario Miquel Marqués

El Fantasio, inaugurado a finales de los años treinta por el empresario Miquel Marqués, fue durante décadas uno de los principales puntos de encuentro cultural de Sóller. Con capacidad para unos 400 espectadores distribuidos en tres pisos, funcionó hasta principios de los años ochenta, concretamente hasta junio de 1984, cuando cerró definitivamente sus puertas. La última película que se proyectó en esta sala fue “Ben-hur”, en junio de ese año.

Aspecto del interior del antiguo cine / Joan Mora

Desde entonces, el edificio ha acumulado años de degradación y ha sido objeto de varios intentos de recuperación. Se llegó a plantear reconvertirlo en auditorio, escuela de música o centro cultural, e incluso se propuso financiar su reforma con fondos del ecotasa turística. En 2023, un grupo de cineastas internacionales mostró interés en impulsar la reforma, pero el proyecto no llegó a concretarse.

Finalmente, el consistorio ha decidido destinar el solar a vivienda protegida. Si se cumplen los plazos previstos, las obras podrían comenzar a principios de 2026. Mientras tanto, el Fantasio sigue deteriorándose, mostrando la urgencia de intervenir antes de que el edificio llegue a colapsar completamente.