Las obras de reforma de las casetas-varadero de Portocolom empezarán el lunes

La espera ha sido larga pero si no hay ningún contratiempo, ya hay fecha para empezar las obras de reforma del conjunto de casetas-varadero de Portocolom. Los trabajos para rehabilitar los escars empezarán el próximo lunes, 6 de octubre, y se prolongarán durante dos años. El presupuesto alcanza los 9,6 millones de euros.

Fue en 2019 cuando Ports IB anunció la restauración de los más de 150 escars que sin ninguna duda son la fachada de presentación del puerto de Portocolom y una imagen emblemática del litoral felanitxer. La rehabilitación del conjunto de casetas-varadero junto con sus pequeñas instalaciones de amarre y atraque (mollets, rampas y muelles) del puerto de Portocolom es necesaria porque dichas infraestructuras han ido sufriendo los efectos de los temporales con grados de deterioro diversos. Estas estructuras son fundamentales para la identidad y la funcionalidad del puerto, sirviendo como refugio para embarcaciones y como parte integral del paisaje cultural y marítimo de Portocolom. Así la intervención permitirá conservar, rehabilitar y reformar el conjunto, preservando al máximo el volumen, los elementos que lo componen, y los sistemas constructivos empleados, siempre que sea posible, con las premisas de garantizar al máximo la estabilidad, la durabilidad y con la voluntad de respetar la estética inicial y la integración en el paisaje existente.

La construcción de estas barracas data de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su finalidad era proteger a las pequeñas embarcaciones de pesca en los meses de invierno, así como el alcamacenamiento de utensilios pesqueros. Las construcciones están protegidas por el catálogo municipal de patrimonio, con un grado de la categoría uno, lo que implica la «total conservación del bien». Actualmente se encuentran en un estado de deterioro que hace necesaria y urgente la rehabilitación con el objetivo de conservarlas.

Una de las fachadas más icónicas

Las barracas de Portocolom constituyen una de las fachadas marítimas más icónicas de Mallorca y su debida conservación ha sido motivo de reivindicación por parte de vecinos del municipio y del Ayuntamiento a lo largo de estos años. Las barracas se ubican, sobre todo, en la zona de es Riuetó y también en el Carrer de la Mar, la Avinguda Tamarells y sa Bassa Nova.

La espera ha sido muy larga pero ahora ya hay fecha para el inicio de las obras. Será el próximo lunes 6 de octubre. De hecho, el pasado jueves el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga, se reunieron con los vecinos de Portocolom para darles a conocer la actual situación, algunas indicaciones y explicarles que el próximo día 6, sino hay ningún contratiempo, arrancarán las obras.