Muro estrena su nueva 'escoleta' pública de 0 a 3 años

La infraestructura educativa, que cuenta con 74 plazas, ha supuesto una inversión de 2,4 millones

Muro estrena su nueva 'escoleta'.

Muro estrena su nueva 'escoleta'. / CAIB

Tonina Crespí

Muro

La Conselleria d'Educació i Universitats ha inaugurado la nueva escuela infantil Guillem Ballester i Cerdó en Muro. Con una capacidad de 74 plazas para el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años), el centro se integra en la red pública. El conseller Antoni Vera , junto a la directora general Neus Riera , y el alcalde de Muro, Miquel Porquer , han participado en la presentación de la escoleta.

La infraestructura ha contado con una inversión total de 2,4 millones de euros . Su construcción fue liderada por el Ayuntamiento de Muro, que recibió una subvención de 978.428 euros de la Conselleria, fondos enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que canaliza financiación del Ministerio de Educación y de la Unión Europea – NextGenerationEU para ampliar la oferta de educación temprana.

Un momento de la inauguración de la 'escoleta' de Muro.

Un momento de la inauguración de la 'escoleta' de Muro. / CAIB

Esfuerzo

El personal asignado por la Conselleria incluye una jefa de estudios, dos maestros y cinco técnicos de educación infantil. Durante la inauguración, el conseller Vera destacó el esfuerzo del Govern por priorizar esta etapa: para el curso 2025-2026, la red pública de 0 a 3 años ofrece más de 14.140 plazas , lo que representa un incremento de 1.702 plazas respecto al curso anterior. La escoleta de Muro se suma a otros centros de gestión directa autonómica, como los nuevos equipamientos de Marratxí (Can Baix Sol) y Sant Antoni de Portmany, además de las nuevas aulas integradas en varios colegios de Primaria de las islas.

