ACTIVOS MALLORCA
Inca impulsa la seva oferta gastronòmica i comercial amb la primera edició de “Tastam Inca: Jornades Gastronòmiques del comerç i el producte local”
El passat 25 de setembre es va presentar a Inca la primera edició de “Tastam Inca: Jornades Gastronòmiques del comerç i el producte local”, una nova campanya impulsada per Activa’t Inca Associació Empresarial que compta amb el suport del Consell de Mallorca, l' Ajuntament d'Inca i del concessionari Inca Centro Auto.
A l’acte de presentació varen assistir la presidenta d’Activa’t Inca , Mar Nicolau; Joana Maria Maroto d’Inca Centro Auto, empresa col·laboradora de la campanya; la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, Maria del Pilar Amate; i el batle d’Inca, Virgilio Moreno. Com a mostra del protagonisme del producte local, durant l’acte la xef Marga Coll (La Barra de Miceli) va cuinar en directe una recepta de temporada, que posteriorment es va poder tastar maridada amb els vins de Bodega Nacra.
La presidenta d’Activa’t Inca, Mar Nicolau, destacà que “aquesta primera edició de Tastam Inca és fruit del treball conjunt entre restauradors, comerciants i productors locals. Volem que sigui un aparador de tot el que Inca pot oferir, i també un incentiu perquè la ciutadania visqui la ciutat d’una manera diferent, amb la il·lusió de sumar experiències i també de participar en el gran sorteig.”
Per la seva part Joana Maria Maroto va comentar que: "A Inca Centro Auto, concessionari oficial Opel i referent a la zona amb marques com Citroën, Peugeot i Leapmotor, compartim amb Tastam Inca els valors de proximitat, qualitat i compromís amb el futur. Apostam per la sostenibilitat amb models com el Leapmotor T03, sempre amb el servei proper que ens defineix. Donar suport a aquesta campanya és apostar pel territori i pels productes locals.”
Així mateix, La consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, va assenyalar que: “esdeveniments com Tasta’m Inca, representen una magnífica oportunitat per a acostar al públic la qualitat del que es produeix en la nostra terra i per a reforçar el vincle entre consumidors, productors i comerços locals”, i destacà que “aquesta excel·lent iniciativa també permet generar oportunitats d'ocupació, dinamitzar l'economia i protegir la nostra tradició”.
Finalment el batle d’Inca, Virgilio Moreno, remarcà que “Inca és una ciutat amb una gran riquesa gastronòmica i comercial, i amb aquesta campanya feim una passa més per donar suport als nostres restauradors, comerciants i productors locals. Tastam Inca és una invitació a gaudir de la ciutat i a descobrir-la a través dels sabors i les experiències que ens ofereix.”
Una aposta per la gastronomia i el comerç d’Inca
“Tastam Inca” neix amb la voluntat de dinamitzar el teixit comercial i gastronòmic de la ciutat i posar en valor el producte local i de temporada. Aquesta iniciativa coincideix amb l’inici de la tardor i es presenta com una nova oportunitat per descobrir i gaudir d’Inca a través de la seva cuina, els seus comerços i els seus productors.
Així doncs, durant tres setmanes, de dijous al diumenge, 30 establiments de restauració d’Inca oferiran propostes gastronòmiques especials en quatre modalitats: Berenar Tastam Inca, Berenar de forqueta, Menú especial i Menú gastronòmic.
Cada restaurant participa amb les modalitats que millor s’adapten al seu estil de cuina. El programa complet de les jornades es pot consultar al fulletó editat per Activa’t Inca i també a la web www.activatinca.com/tastam-inca.
D’altra banda, 51 comerços de la ciutat s’han sumat a la campanya com a establiments col·laboradors, reforçant així la connexió entre gastronomia, comerç i producte local.
Gran Sorteig Tastam Inca
Amb l’objectiu d’impulsar la participació ciutadana, la campanya inclou també el Gran Sorteig Tastam Inca. Les persones que consumeixin als establiments de restauració participants o que comprin als comerços adherits poden registrar els seus tiquets a la web www.activatinca.com i entrar en el sorteig de 2.500 € en vals regal a bescanviar als comerços col·laboradors i 10 cistelles de producte local, valorades en 120 € cadascuna.
L’entrega de premis se celebrarà el divendres 17 d’octubre a les 19 h a la plaça del Mercat d’Inca.
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Una televisión alemana revela con cámara oculta la oferta de sexo en locales de masaje oriental de Mallorca
- Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens
- Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
- Una jueza de Inca investiga a Monjo, la secretaria y el jefe de Policía de Santa Margalida por prevaricación
- Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia
- El Sopar a la fresca vuelve a reunir cerca de 18.000 personas en Binissalem
- Un voluntario, sobre su misión evangelizadora en la noche más loca de Mallorca: “Dios está cambiando vidas en Magaluf”