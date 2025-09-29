El Consell desaconseja proteger en Santa Margalida el chalé de John Barry, que creó la banda sonora de James Bond

El debate sobre la protección del conocido como chalé de John Barry, compositor británico de reconocidas bandas sonoras de películas de James Bond y 'Memorias de África', entre otras, ha generado polémica en Santa Margalida tras la aprobación de la modificación del Catálogo de patrimonio histórico municipal.

El pleno aprobó la propuesta impulsada por el equipo de gobierno (PP-Convergència), que incluye la ficha AC-80 relativa a esta construcción inacabada de 1974 vinculada al músico, ya fallecido.

Sin embargo, según reveló este lunes la oposición socialista, un informe técnico del Consell de Mallorca, emitido por el servicio de Patrimonio, desaconseja su catalogación al considerar que el edificio carece de valores arquitectónicos significativos, ni de autoría reconocida, ni de relevancia tipológica, estilística o material.

El documento añade que, al tratarse de una obra inconclusa levantada en una época con normativa urbanística ya vigente, no procede modificar su situación urbanística de base para dotarla de un nivel de protección patrimonial.

"Oscurantismo" de Monjo

El grupo municipal socialista denunció que dicho informe no fue entregado íntegramente a la oposición antes del pleno, lo que, a su juicio, supone una muestra de "oscurantismo y déficit de transparencia” en la tramitación.

“Todavía más sospechosa nos pareció la actitud del teniente de alcalde Joan Monjo, que llevaba el tema al pleno, desviándose constantemente y sin querer entrar en el fondo del asunto, mientras que el alcalde Torres no abrió la boca en ningún momento. Parece que el alcalde ha dejado de ser concejal de Urbanismo para cederlo todo al señor Monjo", esgrimieron desde el PSOE, en una nota de prensa.