Capdepera, otro municipio de Mallorca contra los 'buggies': no podrán circular por entornos naturales

El Ayuntamiento de Capdepera ha aprobado inicialmente una ordenanza municipal que prohíbe la circulación de 'buggies', 'quads' y otros vehículos de uso recreativo por caminos rurales, pistas forestales y espacios naturales protegidos del municipio, con el objetivo de preservar el entorno y garantizar la seguridad vial. Capdepera se suma así a otros municipios de Mallorca que, en los últimos años, han aprobado estas mismas restricciones, como Felanitx, Andratx o Manacor.

El acuerdo, que se publicó en el último número del Boletín Oficial de Balears (BOIB), establece multas de entre 300 y 1.500 euros para quienes incumplan la normativa, además de la posible inmovilización de los vehículos "en casos de riesgo grave para las personas, los bienes o los ecosistemas naturales".

Particulares y empresas de alquiler turístico

La medida afecta tanto a particulares como a empresas de alquiler turístico. Solo se contemplan excepciones para vehículos destinados a labores agrícolas, forestales o de seguridad, así como para servicios de emergencia y mantenimiento autorizados por el consistorio.

La ordenanza cita como ámbitos de aplicación los caminos no asfaltados, las zonas agrícolas y forestales, y espacios incluidos en el Parque Natural de la Península de Llevant, la Red Natura 2000, las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), los Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP) y los Lugares de Interés Comunitario (LIC).

El ámbito de aplicación incluye asimismo las "áreas de dominio público no habilitadas expresamente para la circulación motorizada", así como las "vías debidamente señalizadas que los técnicos municipales consideren".

El texto normativo se fundamenta en la legislación estatal y autonómica en materia de medio ambiente, biodiversidad y turismo, y se someterá ahora a un período de información pública, que se extenderá durante 30 días. Durante este plazo, las personas o entidades interesadas podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Municipios de Mallorca, contra los 'buggies'

En los últimos años, varios municipios de la isla han aprobado ordenanzas parecidas para atajar el problema de este tipo de excursiones motorizadas por espacios naturales, lo que ha sido motivo recurrente de quejas vecinales.

Uno de los últimos casos se registró el pasado mes de abril, cuando una caravana formada por 20 'quads' pasó por el Camí des Colcador de sa Nuvia de Felanitx, ubicado en una zona natural y en el que la normativa prohíbe de forma expresa la circulación turística y deportiva con 'quads', 'buggies' o motos de cross.

Miembros de Salvem Portocolom pararon a estos vehículos para informarles de la prohibición de circular en los espacios naturales de Felanitx.

Balas de paja contra los 'quads'

Más sonada fue en 2024 la acción de un grupo de vecinos de Son Macià, en Manacor, que cortaron el camino por donde iba a circular una de estas excursiones de 'quads'. Para impedirles el paso, estos residentes colocaron unas bajas de paja en medio del itinerario y se pusieron a almorzar melón y 'pa amb oli'.