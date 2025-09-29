Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cala Figuera, un arenal de plásticos y basura

La popular playa de Calvià está llena de suciedad en el agua y en la arena

Cala Figuera, un arenal de plásticos y basura

Cala Figuera, un arenal de plásticos y basura

R. G

Duna Márquez

Palma

Desastre medioambiental en Cala Figuera. La popular playa de Calvià, cerca de Portals Vells, presentaba este domingo un lamentable aspecto, llena de basura en el mar y en la arena.

Excursionistas y senderistas que recorrían el camino hasta el popular faro de Cala Figuera se encontraron con este desolador panorama y no puedieron evitar fotografiar la gran cantidad de basura acumulada.

El agua presentaba un aspecto desolador con incontables plásticos y microplásticos que impactaban contra la orilla dejando un rastro de suciedad en el mar y en tierra.

La suciedad se acumula en Cala Figuera

La suciedad se acumula en Cala Figuera / R.G.

En la arena, la situación no era mucho mejor: cajas y bolsas de basura se acumulaban en la orilla, donde se encontró hasta un cojín de un barco.

Cala Figuera

Cala Figuera es una playa de arena y grava de unos 19 metros de largo situada cerca de una zona militar abandonada, en Portals Vells (Calvià). Por ella pasan varias rutas y excursiones, como la del faro de Cala Figuera, que se encuentra a escasos metros.

