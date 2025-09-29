Cala Figuera, un arenal de plásticos y basura
La popular playa de Calvià está llena de suciedad en el agua y en la arena
Desastre medioambiental en Cala Figuera. La popular playa de Calvià, cerca de Portals Vells, presentaba este domingo un lamentable aspecto, llena de basura en el mar y en la arena.
Excursionistas y senderistas que recorrían el camino hasta el popular faro de Cala Figuera se encontraron con este desolador panorama y no puedieron evitar fotografiar la gran cantidad de basura acumulada.
El agua presentaba un aspecto desolador con incontables plásticos y microplásticos que impactaban contra la orilla dejando un rastro de suciedad en el mar y en tierra.
En la arena, la situación no era mucho mejor: cajas y bolsas de basura se acumulaban en la orilla, donde se encontró hasta un cojín de un barco.
Cala Figuera
Cala Figuera es una playa de arena y grava de unos 19 metros de largo situada cerca de una zona militar abandonada, en Portals Vells (Calvià). Por ella pasan varias rutas y excursiones, como la del faro de Cala Figuera, que se encuentra a escasos metros.
