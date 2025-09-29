Apesteguia, sobre el pago de sobresueldos en Deià: "Si se ha producido alguna desviación tiene que llevarse a cabo una investigación con total seguridad"

El portavoz de Més per Mallorca y exalcalde de Deià, Lluís Apesteguia, se pronuncia sobre los sobresueldos presuntamente irregulares abonados en su municipio. En este sentido, Apesteguia, destaca la necesidad de que "si se ha producido alguna desviación respecto a un sueldo se tiene que llevar a cabo investigaciones con total seguridad para restablecer lo que estaba previsto". Una investigación que, según apunta el portavoz de Més en el Parlament, "se está haciendo por parte del Ayuntamiento en estos momentos".

"Yo fui hasta principios de abril el alcalde de Deià y lo que le puedo decir es que hay una RLT aprobada y que los sueldos de cualquier trabajador del Ayuntamiento está definida en esta relación de lugares de trabajo", añade Apesteguia.

El alcalde de Deià culpa a la gestoría

Joan Ripoll entró como alcalde de Deià en abril. En su relato de los sobresueldos presuntamente irregulares abonados en su municipio, una situación adelantada por este periódico, hace diez días descubrió lo que califica de «un presunto error en el pago de las nóminas». Este desajuste a favor de los perceptores se venía registrando desde un mes antes de su llegada a la alcaldía el pasado marzo, en sustitución de Lluís Apesteguia.

El alcalde no quiso especificar si el descuadre afectaba a la nómina de uno o más de los veinte trabajadores municipales, aunque la «investigación» admitida por el edil se centra en uno de ellos. El presidente del consistorio descarga ahora sobre la gestoría contratada por su ayuntamiento el presunto pago anómalo. En este sentido, Deià hará «un requerimiento» a la empresa que tramita las nóminas municipales. Se trata en la versión oficial de que «explique este error y regularice esta situación».

Aunque no se conoce que ninguno de los perceptores públicos de cantidades equivocadas alertara al ayuntamiento de la situación irregular, el alcalde insiste en descargar sobre la gestoría privada. Si bien Ripoll aguarda a que se produzca «una explicación satisfactoria», en caso contrario insiste en que los responsables de «asumir este sobrecoste» que se da por hecho son los administradores de la empresa privada contratada, debido a la ausencia de una «justificación clara».