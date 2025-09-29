Adema inaugura su nuevo campus universitario en una antigua fábrica de calzado de Inca
La actividad en el recinto arranca con enseñanzas artísticas superiores de diseño, cinco másteres especializados y dos ciclos de formación profesional ligados a la moda y el calzado
La escuela universitaria Adema ha inaugurado este lunes el nuevo campus universitario de Inca coincidiendo con el inicio del curso 2025/26, un proyecto "pionero" en las islas que quiere unir docencia, investigación, creatividad e industria. El centro, ubicado en Inca en una antigua fábrica de calzado, que ha sido rehabilitada con criterios de eficiencia y sostenibilidad, dispone de aulas, talleres y laboratorios, ha detallado la escuela Adema en una nota. La actividad en el recinto arranca con enseñanzas artísticas superiores de diseño, cinco másteres especializados y dos ciclos de formación profesional ligados a la moda y el calzado.
El campus de la capital del Raiguer acoge también el Centro de Investigación Universitaria 'Es Crum', concebido como 'hub' internacional de investigación, desarrollo e innovación, gracias a las alianzas con instituciones de Londres, Milán, Chicago, Oslo y Aarhus.
Ciudad universitaria
El presidente de Adema, Diego González, ha defendido que el nuevo espacio consolida a Inca como ciudad universitaria, mejora la accesibilidad a la enseñanza superior para los estudiantes de la Part Forana y fortalece la conexión entre formación e industria.
Por su parte, la directora general de Formación Profesional, Maria Isabel Salas, ha subrayado la importancia estratégica del campus para esta zona de la isla, mientras que el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado la recuperación del patrimonio industrial como motor de progreso y creatividad.
