Vecinos y entidades de Pollença retiran numerosos residuos del parque de la Gola

Este pasado sábado se ha llevado a cabo una jornada de limpieza en el parque de la Gola, en el Port de Pollença, con la participación de la Associació de Veïns del Moll, el Aula d'Ecologia Marina y Protecció Civil de Pollença, así como vecinos y vecinas de la zona. A la jornada también asistieron la concejala de Medio Ambiente del ayuntamiento de Pollença y la concejala delegada del Port de Pollença, mostrando así el "apoyo institucional" para mantener el espacio en buenas condiciones.

Durante la acción se han retirado grandes cantidades de residuos que degradaban este espacio natural, incluyendo bicicletas, una moto destrozada, un patinete, motores, sillas y mesas, ruedas, numerosas botellas de vidrio de cerveza, latas, plásticos ligeros, colillas, vapeadores, mecheros, pañales y preservativos.

"Una vez finalizada la recogida de residuos, se solicitará la intervención de IBANAT para llevar a cabo las tareas de gestión forestal necesarias, dado que en el parque se acumula abundante vegetación, arbustos y árboles caídos, lo que supone un riesgo potencial de incendio", explica el Ayuntamiento 'pollencí'.

Asimismo, desde la organización se hace un "llamamiento a la ciudadanía para que actúe con más civismo en el uso del espacio público, recordando la obligación de llevar los perros firmes y recoger sus heces".

El parque de la Gola es un humedal de especial interés para la observación de aves y su conservación es fundamental para garantizar que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de este entorno natural único en el municipio de Pollença.