El Pla, el pulmón verde del centro de Mallorca
El biólogo y naturalista Biel Vicens presenta el libro 'Boscos a l'interior de Mallorca, natura i cultura', la primera aproximación profunda sobre los espacios naturales del centro de la isla
A veces los topónimos llevan a engaño. El Pla de Mallorca (‘llano’, en la lengua española) es, a excepción de las cordilleras de Tramuntana y Llevant, el territorio menos plano de la isla, donde se combinan las grandes áreas agrícolas con numerosos ‘turons’ (colinas) en los que todavía resisten bosques y espacios forestales que proporcionan a la Mallorca más alejada del mar su característica imagen bucólica. “Hay una dato que podría resultar sorprendente, y es que esta masa verde representa el 22 por ciento de todo el territorio del Pla”, explica el biólogo, profesor y naturalista Biel Vicens, que acaba de presentar el libro ‘Boscos a l’interior de Mallorca, natura i cultura’ (Edicions Documenta Balear), la primera publicación sobre los espacios naturales, aprovechamientos tradicionales y cultura en el ámbito de la comarca central de la isla.
Se trata de un trabajo que hace justicia con este territorio único que sigue conservando la esencia del pasado agrícola de Mallorca y que hasta la fecha siempre había quedado en un segundo plano frente a otros territorios “más emblemáticos” como la Serra de Tramuntana. El estudio del Pla siempre se había abordado desde el punto de vista agrícola, “y así debe seguir, porque el mundo agrario da sentido al Pla”, apunta Vicens. Ahora, gracias a su investigación, el foco se ha ampliado mediante una “mirada detenida al patrimonio natural y etnobotánico” de la comarca central, con un completo estudio de los bosques, garrigas y matorrales que “todavía coexisten” con el mundo rural y agrario de la comarca. Si bien existen grandes extensiones forestales como la Comuna de Lloret, el encinar de Defla (Sineu), el Puig de Sant Nofre (Sant Joan) o el massís de Randa (Algaida), el Pla “se caracteriza por bosques fragmentados y pequeños que combinan muy bien con las zonas de cultivo”. Es el mosaico característico que ofrece el paisaje del Pla de Mallorca, una delicia para la vista si se contempla desde lo alto de sus montañas, discretas en altura pero muy generosas en vistas despejadas.
La publicación incluye mapas de las formaciones forestales de los catorce municipios del Pla, con numerosos datos actuales sobre la tipología de los bosques y una descripción detallada y fotografías de más de 70 especies vegetales características de los bosques del centro de Mallorca. La fitonimia (estudio del nombre de las plantas) ocupa un lugar importante del estudio, así como los usos, el aprovechamiento tradicional y el saber popular alrededor de las plantas.
Vicens destaca la “multifuncionalidad” de los bosques del Pla y su interacción con los terrenos agrícolas. “Hace tiempo que la ciencia pone de relieve los importantes servicios ecosistémicos que aportan estos espacios a la sostenibilidad agraria”, ya que los bosques “evitan la erosión del suelo, aportan biomasa, son refugio de especies controladoras de plagas e incrementan la polinización natural”, entre otras ventajas que “mitigan” los efectos del cambio climático.
La otra cara de la moneda es el “abandono” que presentan actualmente muchas de estas masas forestales porque ya no se realizan los antiguos trabajos de aprovechamiento que ayudaban a mantenerlos. “Si esto se suma a la disfuncionalidad del Pla debido a la presión turística y residencial, se forma una bomba y aporta una visión preocupante de la desruralización de Mallorca”, alerta el autor.
Otro factor preocupante es la dificultad para salvaguardar estos valiosos espacios naturales en el futuro, ya que, según destaca el autor, “solo el 1 por ciento de estas zonas es pública”, lo que implica una mayor complejidad a la hora de activar políticas de protección. “La administración local, es decir, ayuntamientos y Consell, está demasiado enfocada en la parte urbana, que en algunos municipios no supera el 1,5 por ciento de su territorio, y el resto está abandonado”, lamenta el que también fuera conseller de Medio Ambiente entre 2007 y 2011.
Vicens prefiere ser positivo y subrayar que, a pesar de todas las dificultades, “la ciencia pone cada vez más de relieve la importancia de estos espacios” y, además, “muchos ayuntamientos ya lo saben y compran fincas para proteger elementos patrimoniales y también naturales”, una tendencia que “irá en aumento”. El futuro del pulmón verde del Pla depende de ello.
