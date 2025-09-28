Costumari Popular
Per l’octubre, fuig de l’ombra i cerca el sol
Demà, festa dels arcàngels sant Miquel, Gabriel i Rafel (29)
La festa de sant Miquel se celebrava el 8 de maig i el 29 de setembre: són dues dates cabdals en el calendari pagès, l´inici i el final dels treballs de l´estiu. Avui es commemora l´aparició de l´arcàngel al s. VIII a Mont-Saint-Michel (Normandia), vencedor del diable. Aquesta data és molt propera a l´equinocci de tardor, moment important per la pagesia (les veremes, el començament de la sembra...). Fa poc que l´estiu ha acabat i ha entrat la tardor. La milícia medieval tenia sant Miquel per patró, per això, el dia d´avui havia estat dia de pau i treva, si hi havia guerra. En al·lusió a la condició de pesador d’ànimes, sovint és representat amb dues balances a la mà; per aquesta raó, el tenien per patró els balancers i romanillers. És el patró de Calonge, Campanet, Llucmajor, Sant Miquel de Balançat, i a Son Carrió és festa grossa. Sant Gabriel, l’arcàngel de l’Anunciació, és el patró de la radiodifusió, de les telecomunicacions, dels carters, dels diplomàtics i dels ambaixadors. Sant Rafel, és l’arcàngel que acompanya els homes. És el patró dels emigrants i, tal volta per això, aquest dia se celebra el Dia de les migracions. Era costum que tal dia com avui entrassin els nous amos, majorals i amitgers a les possessions per tal de començar la tasca de la sembra.
Sant Jeroni (30)
Avui, 30 de setembre, és el dos-cents setanta-tresè dia de l’any del calendari gregorià i el dos-cents setanta-quatrè en els anys de traspàs. Queden 92 dies per finalitzar l’any. Sant Jeroni era un home inquiet i viatger, culte, apassionat de la Bíblia, enamorat de l’ideal monàstic, amb afició a la polèmica. Nasqué a Dalmàcia (any 340, actuals Croàcia i Bòsnia). El papa sant Damas li encomanà revisar i completar la traducció de la Bíblia al llatí. Mort el Papa, se n’anà a Betlem on, finançat per santa Paula, fundà un monestir de dones i un altre d’homes. Hi visqué dedicat a l’estudi de la Bíblia i a la predicació fins a la mort (420). És doctor de l’Església i patró dels llibreters.
Els Àngels de la Guarda (2)
De petits ens ensenyaren a valorar aquell àngel que ens protegia, que sempre estava al nostre costat, i per això li ho havíem de recordar: «Àngel de la Guarda, dolça companyia, no em desempareu ni de nit ni de dia»; segurament ens dava confiança la idea de tenir quelcom o qualcú –no sabíem ben bé què- que romania devora nosaltres i ens ajudava en les situacions difícils. Tal vegada avui ja hem perdut aquesta confiança, o fe si voleu. Es creu que existeix un àngel per a cada persona –com també una estrella-; això no obstant hi ha qui creu, atenent Ex 14:19-21, que existeixen 72 noms ocults d’àngels de la guarda, i cada un té cura de la persona segons la data del seu naixement; per exemple, els qui neixen entre el 4 i el 8 d’octubre, el seu àngel protector serà Réhael. La paraula grega àngelos, significa «missatger», «enviat». Al llarg de l’any, celebram deu festivitats dels àngels, però les més importants són els Àngels Custodis (avui) i Nostra Senyora dels Àngels (2 d’agost). És una celebració molt acostada, en les dates, a la de dia 29, que hem esmentat; és perquè antigament se celebraven el mateix dia.
Sant Francesc d’Assís (4)
Va néixer a Assís (1182-1226). És un sant italià que va fundar l’orde franciscà –caracteritzat per la seva defensa de la pobresa i la relació personal amb Déu-, i un segon orde, femení, conegut com el de les Germanes Clarisses. Fou canonitzat per l’Església Catòlica el 1228 –dos anys després de la seva mort, cec i malalt!-. És conegut com «el pobret d’Assís»; deia que s’havia casat amb la «dama pobresa». És el patró dels animals –els parlava i l’entenien- i dels ecologistes, pel seu amor i respecte envers la natura. Es deu a sant Francesc la primera representació d’un betlem amb les figures de sant Josep, Maria i el Nin Jesús. Ell ho va deixà tot, ho donà als pobres, va renunciar a totes les riqueses materials, i visqué del captiri. La cordonada de Sant Francesc són uns temporals que solen produir-se a principis de la tardor (mes d’octubre) i que fan perillosa la navegació, molt temuts per pescadors i mariners: «La cordonada de Sant Francesc, si és dolenta per la terra, pel mar encara ho és més».
Comença l’octubre
És el desè mes de l’any en el calendari gregorià i té 31 dies; el nom li ve per mor d’haver estat el vuitè mes del calendari romà. Aquest és un mes trist i pobre de costums festius. És el moment de la sembra («Quan l’octubre és arribat, sembra el sègol, l’ordi i el blat»). També és un mal mes per a la pesca ja que acostumen a regnar els vents pitjors per a la mar (el xaloc i el migjorn), i solen dur pluges i temporals forts: «Xaloc i migjorn, la fi del món». Antigament, dia 1, s’encenia el braser, tant si feia fred com no; i també era el dia d’estrenar la roba de tardor. Els Àngels Custodis (2) o Àngels de la Guarda, vetllaran per tots; per això, els guardaboscos i vigilants els tenien per patrons.
Sabíeu que...?
Avui és el Dia Mundial de la Ràbia; també el Dia Internacional de les Persones Sordes. Dimecres (1) és el Dia Internacional de la Gent Gran; també el Dia Mundial del Vegetarianisme. Dijous (2) és el Dia Internacional de la No Violència. Dissabte (4) és el Dia Mundial dels animals.
Dissabte (4) és la Fira d’Oportunitats a sa Pobla; també la Fira Gastronòmica a Estellencs; i la Fira Artinsal a ses Salines.
«No pots tornar enrere per canviar la teva vida, però a partir d’avui pots canviar-ne el final» (C. S. Lewis, escriptor britànic, 1898-1963).
