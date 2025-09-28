La ofrenda del mosto pone fin a las fiestas des Vermar de Binissalem

La ofrenda del mosto a la Mare de Déu de Robines ha puesto fin este domingo a la 59 edición de las Festes des Vermar. Siguiendo la tradición, a las 10 horas tenía lugar la recepción de autoridades ante el Ayuntamiento, contando con la destacada presencia de las Vermadores y los Vermadors, y el acompañamiento de los xeremiers, la agrupación Tall de Vermadors y els Gegants Jaume y Aina. La comitiva acudía a la misa para después celebrar, en el exterior de la iglesia, los diferentes actos protocolarios. El periodista Nofre Pasqual ejercía de maestro de ceremonias. La novedad de este año ha sido la presentación de la nueva asociación Trepitjam Fort, a cargo de Esperança González, quien ha expuesto que el colectivo quiere, entre otros objetivos, dinamizar estas fiestas, contando para ello con gente del pueblo como también con miembros no residentes en el municipio, y promocionar el producto local.

Seguidamente los dos Gegants ofrecían el ya tradicional baile para después ceder el protagonismo a los tres Vermadors, quienes, una vez ataviados con el típico 'cassot', pisaban la uva en una cuba para obtener el mosto y proceder así, junto con las tres Vermadores, a la tradicional Ofrena a la Mare de Déu de Robines. A continuación, Maria Cànovas y la joven Aina Rosa Salas interpretaban, a dúo, la pieza musical 'Binissalem, Pedra Viva', para después dar paso a unos cuantos bailes a cargo del grupo folklórico Tall de Vermadors.

Finalmente, cerraban el acto los parlamentos de la vicepresidenta de la DO, Esperança Nadal, quien ha afirmado que la de este año ha sido una vendimia de mucha calidad pero de menor producción, y del alcalde, Víctor Martí, quien ha agradecido, entre muchas otras cosas, la colaboración de todas las personas y asociaciones en hacer tan grande esta fiesta y a los empresarios del vino por su gran labor.

Cabe decir que este año no ha habido parlamento de ninguna autoridad a nivel autonómico. Si bien al acto ha asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la recepción de autoridades también estaba presente el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, como primera autoridad de las islas, aunque poco antes de que la comitiva se dirigiese a la iglesia ha decidido irse. Según detallan fuentes municipales, aunque por protocolo se le había invitado, este año se había decidido que en el turno de discursos sólo intervendría el alcalde. El mismo alcalde afirma que, conocedores de que había prevista una manifestación muy crítica con Gabriel Le Senne a raíz de los hechos ocurridos hace un año en el Parlament Balear, cuando rompió una fotografía de Aurora Picornell, se ha optado por incluir solo el discurso del primer edil para evitar que la fiesta se viera afectada.

Por la tarde, todos los asistentes pueden disfrutar de la feria del vino, de la ballada popular en la plaza y de beber, gratuitamente, el vino de los toneles que cada año aporta la bodega José Luis Ferrer.