“Manacor tiene un problema de ruidos, pero sobre todo de inseguridad y delincuencia”

-¿Ha dejado de estar sorprendida por el pacto de gobierno entre Més-Esquerra y PSOE? ¿Está ayudando a que el día a día sea más ágil?

-Se veía venir que Oliver e Hinojosa acabarían pactando antes de terminar la legislatura. Sin embargo, hay que decir que se siguen llevando mal entre ellos, lo que es malo para Manacor. En el momento en que ha tenido el PSOE donde quería, Oliver ha pactado con Amanda Fernández, que es la que dirige verdaderamente el partido local. Ahora el partido socialista está a las órdenes de uno y otro. Todo este teatro no ha sido bueno para el municipio. En cuanto al día a día, ya hace unos meses que pactaron y nada ha cambiado. Todo sigue igual de mal o, mejor dicho, empeorando al mismo ritmo que llevaba. No hay mantenimiento, ni de las aceras, ni del asfalto, ni hay seguridad, la plaza Ramon Llull sigue estando como estaba… Es que si no hacen un mantenimiento de las cosas básicas, ¿qué podemos esperar de este gobierno municipal? Está claro que carece de una gestión política decidida. Le pondré un ejemplo, recientemente hubo la fiesta juvenil de Portocristo. Por la mañana, el servicio de limpieza estaba en Cala Mendia en lugar de estar destinado a quitar la posible suciedad acumulada. No hay responsabilidad ni directrices políticas.

-Hablando de suciedad, las áreas de contenedores siguen llenándose de muebles y voluminosos que deberían ir al punto verde. ¿De verdad que no hay una solución efectiva?

-¡Claro que la hay!. Hace dos años que decimos que las cámaras no deben ser para la ZPR sino para vigilar los puntos incívicos que tenemos, y que cada vez son más. No hay que engañarse, este es el mismo equipo de gobierno que se ha dedicado a reducir contenedores de basura durante los últimos años. La gente tiene problemas a la hora de tirar la basura… no hay tantas facilidades como parece.

-¿Cámaras pues?

-Cámaras con multas. El sistema actual está claro que no funciona. La sensación de abandono y suciedad no puede continuar. Aún así se prorroga un contrato que no funciona… Algunos hasta hace unos meses publicaban en redes todos los 'Nius de Brutor' y ahora callan.

-El lunes abandonaron el pleno como gesto de protesta por la Plaça des Cós...

-Esta plaza nunca se debería haber cerrado al tráfico rodado. Pero lo inaceptable es que, después de un acuerdo plenario aprobado por mayoría, el alcalde lo desobedezca como si nada.

-Entiendo que si entraran a gobernar quitarían la ZPR (Zona de Prioridad para Residentes)

-La ZPR no debería ni existir. Haríamos como siempre ha hecho el PP… ¡nunca cerrar 70 calles de golpe! Para sacar adelante proyectos como éste, primero hay que hablar con los vecinos y comerciantes y establecer cuáles son las calles en las que realmente es necesario. Sa Bassa y El Palau fueron peatonalizados por la derecha 'manacorina'. Sabemos bien cómo hacerlo. No se pueden cerrar calles estrechas porque las haces más peligrosas e incentivas la delincuencia.

-¿Nadaremos finalmente este invierno en la piscina municipal?

-Han sido una serie de malas decisiones políticas, por eso todavía tenemos la piscina municipal cerrada. Era cuando empezó todo el proceso el momento de realizar un estudio económico desglosado de lo que debía pagar el Ayuntamiento a la empresa concesionaria, así nos hubiéramos podido ahorrar todos los recursos que sólo han hecho que dilatar el proceso. Ahora, aunque se quiera recurrir a Europa, ya no se puede ganar. El tren ya ha pasado y deberemos esperar a que acabe todo el proceso. Políticamente ha sido un qui dia passa, any empeny. El PSOE, desde que lleva la concejalía de Deportes tampoco ha vuelto a criticar nada…

-Ustedes sí que ha defendido iniciativas del pacto de izquierdas, como la reclamación de la capitalidad comarcal

-Ha habido momentos en que, si las propuestas han sido buenas para Manacor, no hemos tenido ningún problema en apoyarles. Siempre defendiendo nuestra postura. Ha habido acuerdos puntuales como en algunos casos de movilidad, como por ejemplo en la plaza des Cós o la calle Bordils de Portocristo, donde hemos conseguido que se abrieran.

-¿Por qué sigue la reforma de la avenida del Torrent en el aire?

-Porque cuando entraron los nuevos responsables del Consell de Mallorca no encontraron nada firmado. Iván Sevillano, el anterior conseller insular, no dejó el trabajo como debía y le tocó al Partido Popular ponerse en serio.

-Pero, ¿Por qué si antes no tenía que costarnos nada, ahora tendremos que pagar 1,8 millones?

-Lo que pertenece a Manacor debe pagarlo el Ayuntamiento, porque por el Torrent pasan servicios municipales que también deben tenerse en cuenta. El presupuesto del proyecto se reparte en un 60% consistorio (1,8 millones) y 40% Consell (1,2 millones). Al final se trata de voluntad, ha habido muchas reuniones, pero yo no puedo firmar por el alcalde. Ahora deberemos sentarnos todos para ver si se deben actualizar los precios.

-¿La zona protegida de ruidos de la plaza de ses Verdures ha funcionado?

-Manacor tiene un problema de ruidos, pero sobre todo de inseguridad y delincuencia, lo que hace que muchos jóvenes ya ni puedan salir de marcha por la ciudad. Es cierto que algunos vecinos dicen que lo han notado, y que hay algo más de presencia policial. Manacor es cada vez más insegura para nuestros jóvenes… no tenemos la misma ciudad que teníamos hace años. El municipio ha ido creciendo poblacionalmente y ha dejado de ser de los manacorins de toda su vida. Necesitamos acciones políticas más transversales. Una inspección del padrón para saber si todo se ha realizado de forma correcta, por ejemplo. Todos los pueblos mallorquines han ido creciendo, pero no tan exponencialmente como Manacor. Debe analizarse y perseguirse si no se hace bien.

-De momento tampoco tendremos agua potable

-La potabilizadora es otro caso de mala gestión política, y gorda. ¿Cómo es posible salir adelante y emprender un proyecto sin tener la autorización de Recursos Hídricos? El Govern viene insistiendo en que cada vez queda menos para que Manacor tenga agua potable canalizada de sa Costera. La potabilizadora tenía sentido hace seis años, ahora ya no. Se come recursos y ya no vale la pena.

-Ustedes han sido muy críticos con la gestión municipal de la reforma del puente de s'Illot, pero también de la pasarela que han puesto como alternativa

-La pasarela es un parche. Hacía tiempo que el Ayuntamiento sabía que el puente debía reformarse. Es cierto que las gestiones con Demarcación de Costas fueron complicadas, pero ya debía tenerse previsto desde febrero o marzo, y no improvisar de esta forma. Al final hemos hecho el ridículo y ha tenido que ser el Ayuntamiento de Sant Llorenç quien ha tenido que ponerse a la cabeza.

-¿La próxima legislatura será la del Partido Popular?

-Estamos muy contentos de cómo van las cosas. Hace unos meses, las últimas encuestas nos daban la gobernabilidad casi en solitario. Creo que puede ser un cambio fruto del trabajo realizado durante los últimos 10 años. Los manacorins me paran por la calle y me dicen que nos necesitan.

-¿Pactarían con Vox?

-Aquí nos conocemos todos y esto va de personas más que de siglas.

-¿Y con los socialistas?

-Después de las últimas elecciones municipales tuvimos contactos… pero nunca han querido sentarse con nosotros. Sólo querían con Més-Esquerra. La gente es suficientemente inteligente. El partido socialista presume ahora de cosas que antes criticaba. Son unos ‘veleta’ y eso hace que pierdan credibilidad ante la opinión pública.