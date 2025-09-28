Diez años proclamando la igualdad en Felanitx

La plaza de la Iglesia de Portocolom fue el pasado sábado el espacio en el que se reunieron 150 personas para celebrar que el colectivo Felanitx per la igualtat cumplía sus primeros diez años de vida. Para empezar el acto, que llevaba por título 'Sopar de fresques', tres mujeres de la directiva dieron la bienvenida a los asistentes, haciendo hincapié en la importancia que ha tenido la presencia de ese grupo de mujeres en el municipio, denunciando y haciendo presentes abusos y situaciones que gracias a esas acciones han podido resolverse; por otra parte, las lectoras del manifiesto dieron las gracias a los presentes y a las instituciones que les ha apoyado a lo largo de esa década.

Antes de la cena tuvo lugar la actuación del Cor de Gospel de l’Aula de Música dirigido por Anabel Villalonga que ofreció un repertorio formado por melodías y ritmos por todos conocidos y coreados, como “Oh happy day” o “Amazing grace”, canción en la que participó una xeremiera, así en femenino, pues hasta hoy ese instrumento era más propio de los hombres; por tanto bienvenida sea esa nueva aportación femenina a la música.

Un pa amb oli y fesque de Can Llenya dio paso a la entrega de los Premios Lilas y Llimac, el primero para reconocer personas o instituciones que han luchado en favor de la igualdad y el segundo destinado a denunciar a aquellas que han hecho todo lo contrario. El Lilas fue para los diferentes centros escolares del municipio y el segundo para Benjamin Netanyahu. En nombre de las escuelas dieron las gracias algunas mujeres de sus respectivos equipos directivos. También se reconoció el trabajo realizado por el colectivo de mujeres que organizó el pasado 31 de julio marchas y concentraciones en favor de Palestina.

La velada se cerró con una actuación de la cantautora Mar Grimalt, que cantó temas propios, algunos con textos de Miquel Bauçà, de Gloria Julià o de la madre de la cantante.