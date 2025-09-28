Unos 200 vecinos se manifiestan en Son Bonet contra el parque fotovoltaico de AENA

Cerca de 200 vecinos con pancartas han acudido este domingo a mediodía a la llamada de la plataforma en defensa de una zona de Son Bonet en la cual la empresa aeronáutica AENA quiere instalar un parque fotovoltaico para dotar de suministro eléctrico las instalaciones del aeródromo de Son Bonet y el aeropuerto de Son Sant Joan.

El motivo esta nueva protesta viene derivada del anuncio por parte del gobierno central de la autorización de la planta fotovoltaica hace escasos dias. Los responsables de la plataforma convocaron inmediatamente una concentración de protesta en contra de estas instalaciones previstas cerca de sus domicilios, unos terrenos expropiados en su día y que nunca han sido edificados ni construidos. Incluso durante muchos años la U. D. Pla de na Tesa los utilizó como su terreno de juego.

La convocatoria ha reunido a cerca de doscientos vecinos que exhibían pancartas en contra esta intalación y reclamaban que se cumplieran las Normas Subsidiarias (NNSS) del municipio de Marratxi, en las que estos terrenos están catalogados como espacio libre público.

El alcalde Jaume Llompart ha secundado la protesta vecinal este domingo en Son Bonet. / Miquel Bosch

Manel Gomariz, portavoz de la plataforma, ha manifestado que iban a luchar para impedir la instalación de estas placas solares y ha recordado que los vecinos reclaman un pulmón verde, con arbolado mediterráneo, para disfrute de los residentes de esta zona del municipio de Marratxí.

El acto ha contado con la presencia del alcade de Marratxí, Jaume Llompart (PP), que se ha posicionado con los manifestantes, que consideran el proyecto contemplado por AENA como un "atropello de sus derechos". El regidor popular ha añadido que estos terrenos, según la normativa urbanística del municipio, era un "espacio público", y que por parte del Consistorio se espera una resolución judicial, ya que "este tema se ha puesto en manos de los servicios jurídicos de Marratxí". Por último, Llompart ha garantizado a los vecinos que la institución municipal que preside "utilizará todas las armas a su alcance para impedir este paque fotovoltaico".

Tal es el compromiso de los partidos políticos de Marratxí en contra del parque que antes de las elecciones municipales todos los portavoces de las formaciones con representación municipal firmaron un compromiso para impedir el proyecto.

Otra imagen de la protesta realizada en Son Bonet este domingo. / Miquel Bosch

Este documento reclama una negociación para conseguir un convenio entre el Ayuntamiento y AENA para el "uso público" de la parcela de Son Bonet "de manera indefinida". Además, instan a mantener una "unidad municipal de todos los partidos" en oposición frontal al proyecto de "megaparque fotovoltaico" proyectado por la citada empresa pública y en contra de "cualquier proyecto de desarrollo dentro de los terrenos de Son Bonet que supongan la pérdida del Espacio Libre Público".

Asimismo, los partidos son favorables a "diseñar e impulsar" un proyecto de bosque urbano mediterráneo en el espacio de Son Bonet que se enmarque en las "estrategias públicas" de medidas de lucha contra el cambio climático y la promoción de la salud pública en el contexto de espacios urbanos resilientes. También se comprometen a "buscar apoyos y alianzas administrativas a nivel insular, autonómico y estatal" para conseguir la viabilidad del citado bosque urbano y "garantizar su continuidad y sostenibilidad en relación a su gestión".

Por último, abogan por "vertebrar la participación ciudadana como un eje propio del desarrollo del proyecto de bosque urbano" y "crear organismos participativos para la gestión del Espacio Libre Público una vez conseguido el convenio con AENA".