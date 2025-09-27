Sóller prepara una ordenanza pionera para garantizar el uso responsable del agua

El Ayuntamiento de Sóller anunció la redacción de una nueva ordenanza que regulará el uso responsable del agua en todo el término. La concejal de Medio Ambiente, Antònia Frau, defendió que “el agua no es solo un recurso, es vida, salud y desarrollo económico” y remarcó la necesidad de afrontar las sequías cada vez más frecuentes con una gestión sostenible y compartida.

Según Frau, la normativa establecerá un marco estable para asegurar que el agua sea suficiente y de calidad para toda la población, con medidas que afectarán al sector turístico y hotelero, las viviendas particulares, las empresas y los espacios públicos. El objetivo es adelantarse a la exigencia del Plan Hidrológico de Baleares, que obliga a todos los municipios a contar con una ordenanza de ahorro antes de 2027.

Entre las actuaciones previstas figuran planes de control y eficiencia en hoteles para reducir consumos y detectar fugas; la regulación de vaciados y llenados de piscinas, fomentando la reutilización; la limitación del consumo en el lavado de vehículos o la limpieza industrial, exigiendo sistemas de ahorro o reciclaje; y la obligatoriedad de instalar dispositivos de bajo consumo en edificios nuevos y grandes reformas. También se fomentará el uso de aguas grises para riego o limpieza de espacios exteriores.

La ordenanza incluirá además la renovación de infraestructuras para reducir pérdidas en el transporte, restricciones temporales en épocas de sequía y el uso de agua regenerada en jardines, instalaciones deportivas y limpieza viaria. Frau recordó que el Ayuntamiento ya ha aplicado medidas previas como campañas en el sector hotelero, la instalación de contadores digitales y el cierre de duchas en playas, que serán sustituidas por lavapiés la próxima temporada.

De cara al futuro, el consistorio prevé impulsar el uso de aguas grises en los hogares e incorporar un sistema terciario en la depuradora de Son Puça para obtener agua regenerada de alta calidad. La concejala concluyó que esta ordenanza permitirá proteger la economía local, garantizar el suministro a largo plazo y situar a Sóller como un municipio de referencia en sostenibilidad y buen gobierno.

Bloqueo

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Sóller debatió este miércoles una moción presentada por el grupo municipal socialista para impulsar la redacción de una ordenanza sobre el uso responsable del agua y estudiar la remunicipalización del servicio. La iniciativa, defendida por el portavoz del PSOE, Jaume Mateu, fue rechazada con los votos en contra de la mayoría de gobierno del Partido Popular. El texto socialista ponía el foco en la necesidad de afrontar el problema estructural de la escasez de agua en el municipio, planteando medidas como la regulación de usos, tarifas progresivas para los grandes consumidores y la limitación de nuevas piscinas. Además, incluía el compromiso de iniciar los estudios técnicos y jurídicos necesarios para recuperar la gestión pública del servicio una vez finalice el contrato vigente con la empresa concesionaria prevista para el año 2030.

La moción contó con el apoyo del PSOE, Més per Sóller y los concejales de Seny. Desde esta última formación se dejó la puerta abierta tanto a la municipalización como a la continuidad del modelo privado, mientras que Més reclamó de manera clara que la gestión del agua retorne al Ayuntamiento. Por parte del PP, la concejala de Medio Ambiente, Antònia Frau, justificó el voto contrario asegurando que la elaboración de una ordenanza del agua ya está en marcha y que, por tanto, la propuesta socialista resultaba innecesaria. Con este resultado, la remunicipalización del servicio de agua de Sóller queda de momento descartada, pese al apoyo de la oposición.