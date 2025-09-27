La secretaria municipal culpa al exalcalde Monjo de la toma de decisiones: “Él tenía la última palabra”

La secretaria municipal del ayuntamiento de Santa Margalida, Magdalena Vicens, negó los cargos ayer al mediodía en su declaración como querellada ante la jueza de Inca y culpó al exalcalde, Joan Monjo (Convergència), de la toma de decisiones tras la querella interpuesta por tres policías locales de la Vila por un presunto delito de prevaricación administrativa. “Él tenía la última palabra”, subrayó, en referencia al exprimer edil cuyo interrogatorio judicial se ha pospuesto al próximo 20 de noviembre.

La funcionaria se desvinculó de todos los hechos que figuran en la querella y descargó las responsabilidades en Monjo tanto en las contrataciones del personal del Consistorio como en las permutas de agentes. Según su versión, era el entonces alcalde quien tomaba las decisiones, incluso con el informe en contra de ella en uno de los casos.

La empleada municipal explicó que en uno de los expedientes de contratación ella informó en contra, pero ello no impidió que finalmente Monjo diera el visto bueno para que esta persona trabajara para el Ayuntamiento.

La querella, que fue admitida a trámite a finales de julio por el juzgado de instrucción número 3 de Inca, sostiene que se han llevado a cabo dos contrataciones de dos funcionarios públicos, supuestamente “a dedo”, obviando los procedimientos legales establecidos, ya que no cumplen con los requisitos exigidos por el cargo, y con los informes en contra.

Además, los querellantes acusan al anterior alcalde de admitir y acordar las permutas de un par de policías locales de diferentes municipios, obviando también la legislación vigente y los requisitos exigidos. Según los tres agentes denunciantes, todo ello no supone una mera irregularidad administrativa, sino actuaciones prevaricadoras al ser “actos claramente contrarios a derecho”.

Ayer por la mañana, estos tres policías locales de Santa Margalida, dos de ellos delegados sindicales de UGT y el tercero lo fue del CSIF, acudieron a las dependencias judiciales de Inca, donde ratificaron la querella contra Joan Monjo, la secretaria municipal y el jefe de la Policía Local, Manuel Gallardo. Los querellantes se han personado como acusación popular en este procedimiento.

La secretaria del Ayuntamiento rechazó ante la jueza su responsabilidad en estos hechos e insistió en que era Monjo quien tenía la última palabra tanto en materia de contratación de personal como en las permutas de los agentes. Según manifestó la mujer, todo lo decidía el entonces alcalde del municipio. La última decisión siempre la tomaba el exprimer edil, aseguró.

Nivel de catalán

La querella también detalla que Monjo ha mantenido en el cargo desde mediados de 2022 al jefe de la Policía Local pese a no acreditar el nivel B2 de catalán o superior, uno de los requisitos exigidos según dispone el decreto que se refiere a los procedimientos selectivos de acceso a la función pública. La normativa permite que pueda presentar el certificado apto de nivel B2 de catalán hasta dos años después de su toma de posesión.

La secretaria municipal admitió ayer en su declaración judicial que el subinspector de policía querellado es su pareja y remarcó que este sí dispone del nivel de catalán exigido. La empleada pública indicó que el jefe de la Policía Local de Santa Margalida cuenta con el certificado que acredita el conocimiento de la lengua catalana. Al parecer, superó unas pruebas internas de nivel de catalán que se realizaron en el mismo Consistorio.

La magistrada instructora de Inca, que investiga este caso, ya requirió al Ayuntamiento para que aportara la acreditación de que el subinspector de policía dispone del obligatorio certificado del nivel de catalán. Toda la documentación remitida está pendiente de ser examinada.