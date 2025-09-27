Récord de participación en el desfile de carrozas de Binissalem

Las calles de Binissalem han vuelto a ser escenario de uno de los actos más esperados de las Festes des Vermar: el desfile de carrozas. Y lo es por varios motivos. En primer lugar, porque este es uno de los dos sábados en que los participantes lucen uno de los dos vestidos que forman parte del contenido cultural de la fiesta, como es el vestido de payés. Por otro lado, otro de los motivos que hacen más esperado este desfile de carrozas es la implicación de gente de todas las edades: niños, jóvenes, adultos, personas mayores e incluso familias enteras.

En esta edición número 43 del desfile figuraban inscritos hasta 79 montajes, por lo que se igualó así el récord del año 2011. Muchos tenían un gran encanto, vinculados, de alguna manera, con el tema de la vendimia o el vino. También había montajes a través de los cuales se transmite un mensaje reivindicativo o incluso crítico con temas de actualidad, pero siempre con un trasfondo festivo.

Distribuidas en tres categorías, 19 carrozas competían en la ‘Tradicional’, con cinco premios establecidos de 900, 700, 500, 300 y 100 euros; 35 figuraban en la categoría ‘Original’, optando también a cinco premios del mismo importe; y 25 en la de ‘Pequeñas Carrozas’, disputándose los cinco premios de 500, 400, 300, 200 y 100 euros.

En cuanto a la seguridad, Bartolomé Martorell, uno de los principales responsables de la organización del desfile, ha explicado que se mantienen los requisitos introducidos en las últimas ediciones, de manera que todos los vehículos que superen un metro desde el suelo a la plataforma deben llevar una barandilla de un metro de altura como mínimo, soportes homologados y travesaños rígidos. Respecto a las plataformas de gran longitud, la normativa estipula que, como máximo, deberán ser de 10 metros de largo por 3,5 de alto, más los cuatro correspondientes a la cabina del conductor.

El desfile ha salido desde el polígono industrial en dirección a la plaza de la iglesia, donde se ha reunido la mayor presencia de público, para proseguir hacia las calles más exteriores con el fin de facilitar una circulación fluida.