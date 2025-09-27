El peso de los hechos queda sobre Monjo

Joan Monjo se queda en exclusiva como autor y principal actor de su último «chiste», lo cual, por cierto, carece del sentido de la gracia porque, independientemente de la valoración judicial que acabe teniendo, le hace flaco favor a él, y sobre todo a un Ayuntamiento de Santa Margalida que sin duda es merecedor de mejor crédito. Si el gobernante, ahora en forma de teniente de alcalde, renunciara a su concepción de la casa consistorial como empresa unipersonal, los principios de igualdad, trasparencia y pulcritud en el servicio público quedarían restituidos. El comportamiento desplegado ayer por Monjo en sede judicial no indica que se haya decantado por esta recomendable senda. El «chiste» de desafortunada calificación inicial puede transformarse en actitud preocupante para el impasible Joan Monjo. Ni él ni el jefe de Policía, Manuel Gallardo, declararon ayer en el juzgado de Inca. Supieron protegerse en cajas de documentación, pendientes de evaluación y de asimilación digital. Su deposición quedó postergada para la significativa fecha del 20 de noviembre. Pero sí declaró la secretaria municipal Magdalena Vicens. Dejó claro que Monjo siempre «tenía la última palabra» y que ella había emitido informes negativos sobre algunas de las contrataciones consumadas. La reconocida relación sentimental entre policía y funcionaria, en principio, queda al margen de unos hechos, como mínimo, confusos. Queda por esclarecer el valor real del B2 de catalán que solo el alcalde intermitente de Santa Margalida homologa por el momento al policía Gallardo y el recorrido de unas permutas laborales puestas en cuestión y que, por lo visto, también pueden salpicar a la actual alcaldesa de Llubí, Magalena Perelló como firmante de uno de los trasvases de agentes. En la orbita del chiste malo se sitúa por igual la actitud del actual alcalde de Santa Margalida, Martí Angel Torres. Se intercambia los cargos con Joan Monjo lo cual, evidentemente, no le distancia de las presuntas irregularidades. Por eso mismo, no debería esperar a que la Justicia lo resolviera todo.