Exigen la apertura del Camí Vell entre Sineu y Costitx, reconocido como público por dos sentencias judiciales

Unas 120 personas, entre vecinos, excursionistas, ciclistas y representantes de entidades a favor de la recuperación de los caminos públicos se han concentrado este sábado por la mañana en la barrera de la finca sa Casa Baixa que, desde el año 2000, impide el paso por el Camí Vell de Sineu a Costitx a pesar de que existen dos sentencias judiciales de 2009 y 2010 que avalan la titularidad pública de este sendero histórico y que todavía no se han ejecutado. El acto ha contado con la presencia de los alcaldes de Sineu y Costitx, Tomeu Mulet (PP) y Antoni Salas (El Pi), respectivamente, que se han comprometido a iniciar los pasos administrativos correspondientes para forzar a la propiedad de la finca a retirar la barrera que actualmente impide la conexión histórica entre ambos municipios vecinos.

La presencia de ambos alcaldes tiene un poder simbólico significativo, ya que según ha denunciado Bernat Fiol, portavoz de la entidad ecologista Gadma, convocante del acto junto a las plataformas pro camins de Manacor y Pollença, desde que se emitió la última sentencia que daba la razón al Ayuntamiento de Sineu hace 15 años para reabrir el camino, “han pasado diferentes alcaldes y ninguno de ellos ha hecho nada para reabrir el camino”.

Bernat Fiol, de Gadma, (derecha) explica el motivo del acto de protesta bajo la atenta mirada de los alcaldes de Costitx y Sineu. / J. Frau

“No podemos entender por qué el Camí Vell de Costitx sigue cerrado hoy en día, teniendo en cuenta que hay sentencias emitidas tanto en Inca como en Palma que avalan que el camino es público”, por lo que ha instado a los alcaldes a “hacer cumplir la sentencia lo más rápido posible para poder disfrutar de otro camino público que ha sido usurpado desde hace años”, ha explicado Fiol. A su lado, los alcaldes Mulet y Salas asentían con la cabeza.

El portavoz de Gadma ha añadido que “la barrera tiene que quitarse” y que “es igual que el camino sea pequeño, es público y tiene que estar abierto”. “Si yo robo un banco me van a encerrar, pero si robo un camino que es de todos, por el que ya pasaban nuestros abuelos, no pasa nada”, ha apuntado entre los aplausos de los numerosos vecinos y vecinas concentrados, en su mayoría de Sineu y Costitx, aunque también había gente de Manacor, Pollença o Bunyola, entre otros municipios de Mallorca.

El alcalde de Costitx, Antoni Salas, ha tomado después la palabra: “Es tan fácil y tan lógico que solo se trata de hacer cumplir la legalidad, y hay sentencias que dicen que este camino es público”. Salas se ha comprometido a “presionar” para que se abra el camino y pueda volver a ser “disfrutado” por todos. El’manacorí’ Sebastià Gaià, de la plataforma pro camins públics, ha intervenido para recordar a los dos alcaldes que tienen “autoridad” para forzar la reapertura del camino público mediante un decreto o bien recurriendo a alguna institución superior.

Más de un centenar de personas ha participado en la concentración para exigir la reapertura del Camí Vell de Costitx. / J. Frau

El alcalde ‘sineuer’ Tomeu Mulet ha asegurado que los dos ayuntamientos “pondrán en marcha sus servicios jurídicos” y aprovecharán sus “buenas relaciones” para remar a favor de la reapertura, aunque ha advertido que “deberán respetarse los tiempos”, insinuando que no será un proceso rápido. Mulet y Salas han afirmado que no conocían las sentencias judiciales que avalan la tiitularidad pública del Camí Vell de Costitx y han reclamado a las entidades convocantes que las envíen formalmente a los ayuntamientos para empezar las actuaciones necesarias para la ejecución del mandato judicial.

Salas ha indicado también que habría que negociar con los dueños de la finca sa Casa Baixa porque el propietario “puede elegir la forma menos gravosa para él” a la hora de reabrir el camino, con posibles desvíos del sendero original. Fiol ha replicado que “no se puede perder el camino histórico” y ha recordado que “antes los señores querían que los caminos públicos pasaran por delante de sus casas para facilitar sus desplazamientos, ahora, en cambio, no nos quieren dar ni agua”. “A nosotros no nos interesa pasar por la casa de nadie, ellos son propietarios de sus casas, pero no de los caminos que cierran, que son de todos”, ha añadido el ‘binissalemer’.

Cartel ubicado al principio del tramo usurpado del camino, a pocos metros de la barrera. / J. Frau

Durante el acto han intervenido diferentes personas que tuvieron la oportunidad hace años de pasar por el camino cuando permanecía abierto al público. Un ciclista de Costitx, por contra, ha explicado que en una ocasión, a pesar de que el guarda de la finca les dijo que no podían usar el camino, ellos decidieron pasar porque “es público”: “Estaba tan sucio, que llegamos a Costitx con los maillots y los ‘culottes’ destrozados”. “Es una lástima que no se pueda aprovechar por ‘sineuers’ y ‘costitxers’”, ha concluido.

200 caminos públicos cerrados en Mallorca

Las entidades convocantes han recordado que en Mallorca hay más caminos cerrados que en cualquier otra comunidad del Estado español, con casi 200 casos de senderos “usurpados por propietarios sin vergüenza”. “Luchamos en su día por una Ley de Caminos, pero muchos pueblos siguen con caminos cerrados, por lo que pedimos a los ciudadanos que reclaman a los ayuntamientos la reapertura”.

También han destacado el trabajo de Fodesma del Consell de Mallorca en la catalogación de los caminos públicos de cada pueblo de la isla. No obstante, “hemos podido constatar que algunos pueblos todavía no han hecho el trabajo de inventariar todos los caminos en el catálogo municipal, por lo que pedimos a los alcaldes y políticos de estos pueblos que hagan un paso al frente y actúen por el bien de los habitantes de esta tierra, sin miedo, porque estos caminos forman parte de nuestra cultura y han creado gran parte de nuestra historia”.