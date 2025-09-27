Consell, escala del Camino de Santiago
El Ayuntamiento inaugura una piedra con una placa que indica el camino de Lluc a la capital gallega
Consell
Este sábado por la mañana se ha inaugurado en el pueblo de Consell la piedra de la ruta jacobea Lluc-Santiago, instalada en la Plaça d'es Pou de la localidad del Raiguer.
Los actos se han iniciado con una conferencia del canónigo honorario de la Catedral de Santiago y presidente de la Asociación Amics del Camí de Santiago".
Seguidamene, la comitiva, presidida por el alcalde de Consell, Andreu Isern, hasta la plaza donde esta ubicada la placa, para proceder a su benedicción, con la actuación de los xeremiers y una ballada popular.
Los actos han finalizado con una visita guiada a la parroquia de la localidad.
